Tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản diễn ra ngày 13/8, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cùng Đại sứ quán Nhật Bản, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) thông báo thành lập Nhóm công tác phát triển nguồn nhân lực bán dẫn Việt Nam - Nhật Bản.

Nhóm công tác có sự tham gia của METI, NIC, cùng các doanh nghiệp bán dẫn Nhật Bản và 4 trường đại học kỹ thuật trọng điểm của Việt Nam, gồm: Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (phải) và ông Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam tại Lễ công bố thành lập Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực bán dẫn Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Minh Đức

Mô hình này hướng tới việc làm rõ khoảng cách giữa cung và cầu nguồn nhân lực, kết nối nhu cầu thực tế với năng lực đào tạo, thúc đẩy các chương trình hợp tác trong phát triển đào tạo và kết nối tài năng bán dẫn giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Giám đốc NIC, nhấn mạnh tầm quan trọng của các công nghệ chiến lược như AI (trí tuệ nhân tạo), bán dẫn, lượng tử và an ninh mạng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

"Chúng tôi mong muốn NIC Hòa Lạc trở thành điểm hội tụ của công nghệ, trí tuệ và nguồn lực Việt Nam - Nhật Bản, trên nền tảng một hệ sinh thái đã có nhiều kết nối hợp tác với Nhật Bản”, ông Hiếu chia sẻ.

Trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực hỗ trợ đổi mới sáng tạo của NIC do Chính phủ Nhật Bản tài trợ và phối hợp cùng UNDP quản lý, NIC đang phối hợp xây dựng và đưa vào vận hành Không gian Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản tại NIC Hòa Lạc.

Không gian được kỳ vọng trở thành mô hình có thể nhân rộng nhằm định hình không gian hợp tác đổi mới sáng tạo giữa hai nước, mang lại các kết quả hợp tác thiết thực.

Đánh giá cao mô hình hợp tác này, bà Ramla Khalidi, Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam, nhận định: "Cơ sở hạ tầng không thể tự tạo ra đổi mới sáng tạo nếu thiếu con người. Trung tâm sẽ cho phép các startup xác thực ý tưởng an toàn trong các lĩnh vực như drone và AI, giúp giảm thiểu rủi ro và nhanh chóng đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm ra thị trường".

Bà kêu gọi các startup, các nhà nghiên cứu, các nhà đầu tư và doanh nghiệp cùng nhau sử dụng các cơ sở hạ tầng, tận dụng triệt để cơ hội, thử nghiệm các ý tưởng, tìm kiếm đối tác và chuyển những công nghệ đầy tiềm năng thành các quan hệ đổi mới, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đổi mới giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đồng quan điểm, ông Ishikawa Isamu, Phó Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, khẳng định sự đồng hành lâu dài của Nhật Bản từ khâu quy hoạch tổng thể Khu công nghệ cao Hòa Lạc cách đây gần 30 năm đến những bước phát triển mới của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiện nay. Nhìn lại lịch sử hợp tác giữa hai nước, ông nhận xét ngày càng nhiều công ty Việt Nam có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế và trên các diễn đàn quốc tế. Đặc biệt, một vài công ty đã trở thành thành viên của Keidanren - Liên đoàn Doanh nghiệp lớn nhất Nhật Bản.

Lễ công bố các hợp tác phát triển trong khuôn khổ Không gian Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Minh Đức

Để cụ thể hóa định hướng hợp tác trong khuôn khổ Không gian Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản, NIC đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các doanh nghiệp và tổ chức công nghệ. Đáng chú ý, NIC ký hợp tác với Công ty HTI, Công ty Techno Việt Nam và Công ty Saolatek để vận hành UAV Lab (phòng nghiên cứu thiết bị bay không người lái), phục vụ nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm.

Ngoài ra, NIC cũng hợp tác với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia An ninh mạng Việt Nam (ViSecurity) để khai thác hạ tầng công nghệ thông tin của không gian đổi mới sáng tạo Việt Nam - Nhật Bản nhằm xây dựng thao trường an ninh mạng và phát triển các giải pháp công nghệ an ninh mạng.