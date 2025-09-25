Hội nghị Montessori châu Á (AMC) do Asia Montessori Association (AMA) vận hành được thành lập năm 2008 với sứ mệnh lan tỏa triết lý giáo dục Montessori tại châu Á, nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên và phụ huynh, từ đó cải thiện chất lượng giáo dục trẻ em. Hiệp hội AMA hiện là diễn đàn kết nối các quốc gia trong khu vực, cung cấp đào tạo, nghiên cứu, chia sẻ tài nguyên và thúc đẩy việc ứng dụng Montessori phù hợp với bản sắc từng nền văn hóa.

Hội nghị Montessori Châu Á đã được tổ chức thường niên hơn một thập kỷ qua, luân phiên tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan… Qua mỗi kỳ, sự kiện trở thành diễn đàn học thuật quan trọng, góp phần lan tỏa triết lý Montessori - phương pháp giáo dục đề cao sự phát triển tự nhiên và toàn diện của trẻ - tới cộng đồng giáo dục châu Á.

Năm 2025, Hiệp hội Montessori Châu Á (AMA) chọn Việt Nam là nơi diễn ra Hội nghị lần thứ 11. Sự kiện do Công ty Cổ phần Dịch vụ Giáo dục Sol Quốc tế (Sol Edu) tổ chức, với hai thương hiệu trực thuộc là Trung tâm Đào tạo Montessori Quốc tế Sol Edu và Hệ thống mầm non Casa Dei Sol Montessori, cùng sự đồng hành của Hệ thống giáo dục Little Sol Montessori.

Việt Nam sẽ là nước chủ nhà của Hội nghị Montessori Châu Á lần thứ 11

Theo Hiệp hội Montessori Châu Á, việc lựa chọn Việt Nam là điểm đến cho kỳ hội nghị lần thứ 11 là sự ghi nhận những nỗ lực và bước tiến của nền giáo dục Việt Nam trong thời gian qua. Dù phong trào Montessori tại Việt Nam khởi phát muộn hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực, nhưng đã nhanh chóng phát triển mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm từ các trường học, cơ sở đào tạo và đông đảo phụ huynh.

Bà Charmaine Soh (trái) - Chủ tịch Hiệp hội Montessori Châu Á (AMA) trao quyền đăng cai tổ chức Hội nghị Montessori Châu Á 2025 cho bà Nguyễn Thanh Huyền (phải) - Giám đốc Sol Edu

Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, với vị thế trung tâm chính trị, văn hóa, giáo dục của cả nước, được đánh giá là địa điểm lý tưởng để đón tiếp bạn bè quốc tế. Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu truyền thống hiếu học, đồng thời khẳng định vai trò tích cực của Việt Nam trong mạng lưới giáo dục khu vực.

Hội nghị Montessori Châu Á 2025 hứa hẹn không chỉ là nơi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong việc áp dụng triết lý Montessori mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, kết nối cho giáo dục Việt Nam. Sự kiện được kỳ vọng góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ em, đồng thời đưa hình ảnh giáo dục Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Minh Hòa