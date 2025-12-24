Dư địa lớn cho hoạt động vui chơi giải trí tại Ninh Bình

Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình mới có diện tích gần 4.000 km2, quy mô dân số đứng thứ 6 cả nước với 4,4 triệu người. Không gian du lịch Ninh Bình được mở rộng đáng kể với địa hình đa dạng hiếm có: núi non, sông hồ, rừng nguyên sinh và biển cả.

Đặc biệt, Ninh Bình là nơi có hơn 5.000 danh thắng, di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội dân gian và làng nghề truyền thống. Đó là nền tảng để đưa du lịch và công nghiệp văn hóa trở thành cụm ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực tăng trưởng mới của tỉnh như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định.

Trong năm 2025, tỉnh Ninh Bình dự kiến thu hút hơn 19 triệu lượt khách, cao nhất lịch sử. Du khách đến Ninh Bình hiện nay bên cạnh hoạt động tham quan danh thắng và di tích lịch sử thường mong muốn trải nghiệm những hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn, đặc biệt là các trò chơi phiêu lưu đa địa hình.

Khách sạn Legend Valley Hotel sở hữu 200 phòng tiêu chuẩn quốc tế và Grand Ballroom rộng lớn tới 675m2 sẵn sàng phục vụ hội nghị, hội thảo và tiệc cho 450 khách

Nhu cầu vui chơi giải trí tăng mạnh theo lượng khách nhưng các mô hình vui chơi giải trí hiện đại, được đầu tư đồng bộ bài bản và mang đến những trải nghiệm trọn vẹn cho mọi lứa tuổi ở Ninh Bình chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Dự kiến đến năm 2030, tỉnh Ninh Bình thu hút đến 30 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm từ 4 đến 4,5 triệu lượt. Đây là dư địa rất lớn cho các khu phức hợp cung cấp trọn vẹn trải nghiệm du lịch - thể thao - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí.

Trong bối cảnh đó, Ninh Bình chuẩn bị chào đón một trong những dự án đáng được mong chờ nhất: tổ hợp vui chơi giải trí Bright Park sắp đi vào hoạt động tại phường Nguyễn Úy, được kỳ vọng là cú hích mới nâng tầm chất lượng dịch vụ vui chơi giải trí tại Ninh Bình.

Bright Park - thế giới phiêu lưu đa địa hình phù hợp mọi lứa tuổi

Tổ hợp Bright Park được phát triển bên trong quần thể nghỉ dưỡng - thể thao - vui chơi giải trí Legend Valley Country Club, biến nơi đây trở thành điểm đến “tất cả trong một”.

Công viên giải trí Bright Park nằm trong quần thể sân golf Legend Valley Country Club 36 hố và Khách sạn Legend Valley Hotel tại Ninh Bình.

Bright Park hứa hẹn mang tới thế giới giải trí đa tầng dành cho mọi lứa tuổi, nơi bất kỳ ai cũng tìm thấy niềm vui riêng. Du khách có thể tham gia từ những trò chơi cảm giác mạnh như trượt zipline (Mountain Zipline), đua xe go karts (F1 Traxx), thuyền hải tặc (Pirates Ship), đường trượt cầu vồng (Samba Slide)... đến các hoạt động nhẹ nhàng như đu quay cổ điển (Aerial Carousel), mini golf, đua thuyền thiên nga, câu cá trong hồ và các bộ môn thể thao thời thượng như bóng rổ, pickleball...

Du khách cũng có thể thư thái nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe ở khách sạn 5 sao Legend Valley Hotel hay trải nghiệm sân golf 36 hố đẳng cấp quốc tế Legend Valley Country Club.

Bright Park mang tới một thế giới giải trí trọn vẹn dành cho mọi lứa tuổi

Bright Park được thiết kế với những trò chơi trải nghiệm mà du khách có thể khám phá quanh năm. Bất kể xuân hạ thu đông, công viên giải trí luôn sẵn sàng phục vụ với những chủ đề mới lạ, thiết kế riêng theo từng mùa. Với vị trí chỉ cách Hà Nội một giờ lái xe, Bright Park đáp ứng trọn vẹn nhu cầu “di chuyển nhanh - tận hưởng nhiều” của mọi du khách.

Được định vị là sản phẩm du lịch cao cấp, Bright Park sẽ đa dạng hóa sản phẩm du lịch của tỉnh Ninh Bình, mở ra lựa chọn mới giúp thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu của du khách, tăng nguồn thu du lịch cho tỉnh.

Sự ra đời của Bright Park không chỉ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí mà có thể trở thành biểu tượng cho “Ninh Bình mới”: năng động, xanh, đa trải nghiệm và hiện đại.

