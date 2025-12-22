Địa điểm check-in Giáng sinh nổi tiếng nhất ở Hà Nội chính là Nhà thờ Lớn.
Từ đầu tháng 12, Nhà thờ Lớn Hà Nội đã trở nên lung linh sắc màu, thu hút du khách tới vui chơi, chụp ảnh check-in Noel. Nổi bật tại đây là hang đá rực rỡ sắc màu được dựng hoàn thiện bên ngoài, cạnh vị trí cây thông cao hàng chục mét gây ấn tượng.
Nhà thờ Cửa Bắc, Hàm Long cũng dần hoàn thiện phần trang trí và lên đèn rực rỡ mỗi tối.
Ngoài ra, du khách có thể ghé nhà thờ Phùng Khoang, Thịnh Liệt, Hà Đông, An Thái. Các nhà thờ đều có giờ lễ vọng Giáng sinh vào tối 24/12, bắt đầu từ khoảng 18h, kéo dài đến nửa đêm, trong đó lễ chính thường diễn ra vào 21h-22h. Ngày 25/12, các nghi lễ thường sẽ bắt đầu từ 7h đến chiều tối.
Một tháng qua, các hàng quán tại khu tổ hợp Block B6 Trung Tự (phố Đặng Văn Ngữ) đã trang hoàng lộng lẫy, đẹp mắt, tạo nên không khí Giáng sinh sôi động, thu hút du khách tới vui chơi, check-in "sống ảo".
Nhiều hàng quán trang trí những cây thông "siêu to khổng lồ", phủ kín đèn, phụ kiện, gấu bông. Con ngõ dài hơn 100m nhộp nhịp từ sáng tới tối.
Không chỉ tới check-in, du khách còn có thể kết hợp mua sắm thời trang, làm nail, mua cây xanh... ở các hàng quán.
Du khách cũng có thể tìm tới check-in ở một số quán cà phê khu vực trung tâm đang trang trí Giáng sinh rất đẹp mắt như Hầm Trú Ẩn (ngõ Trung Tiền), Indoor Cafe & Bistro phố Tây Sơn, DEMO Inn & Ine (Hàng Cháo).
DEMO Inn & Ine là một quán cà phê được đặt trong tòa nhà cổ 6 tầng, có 3 mặt thoáng và sở hữu góc nhìn thẳng ra Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tòa nhà phủ kín gấu bông khổng lồ, đèn sáng lấp lánh cùng dây trang trí rực rỡ, là điểm check-in hút giới trẻ.
Nhiều khách sạn tại Hà Nội đã giới thiệu những dịch vụ tiệc Giáng sinh ấm cúng, lãng mạn dành cho du khách, nhất là các gia đình và cặp đôi.
Tại Sofitel Legend Metropole Hà Nội, xuyên suốt mùa lễ hội, khách sạn tổ chức nhiều sự kiện ẩm thực đặc biệt tại nhà hàng Pháp đương đại Le Beaulieu, Le Club Bar, nhà hàng - quầy bar angelina và nhà hàng Spice Garden. Đêm Giáng sinh (24/12), thực khách có thể thưởng thức tiệc buffet thịnh soạn, nghe biểu diễn nhạc jazz đầy cảm hứng.
Ở nhà hàng Mangosteen, khách sạn Mövenpick Hà Nội Centre, vào đêm Giáng sinh 24/12, thực khách có thể đặt thưởng thức các món sashimi tươi ngon, hàu mát lạnh, gan ngỗng béo ngậy đến cá hồi hun khói... Song song với đó là phần trình diễn đàn violin, góc đồ ăn nhẹ và biểu diễn ảo thuật cho các bé.
Trong khi đó, thực đơn đại tiệc trưa và tối dịp Giáng sinh ở Sheraton Hanoi Hotel lại là các món ăn biểu tượng mùa lễ hội châu Âu như gà tây nướng nguyên con, sườn cừu bỏ lò, sườn bò đút lò, đùi heo hướng mật ong, cùng hải sản tươi...
Trà chiều từ 15h-17h hàng ngày là sản phẩm hấp dẫn ở Meliã Hanoi dịp Giáng sinh 2025.
Còn ở Novotel Hanoi Thai Ha và Novotel Suites Hanoi, các gia đình có thể tham gia gói tiệc đi kèm các lớp học làm bánh gừng cùng đầu bếp, hoạt động gửi thư cho ông già Noel.