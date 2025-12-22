Các nhà thờ ở trung tâm thành phố

Địa điểm check-in Giáng sinh nổi tiếng nhất ở Hà Nội chính là Nhà thờ Lớn.

Từ đầu tháng 12, Nhà thờ Lớn Hà Nội đã trở nên lung linh sắc màu, thu hút du khách tới vui chơi, chụp ảnh check-in Noel. Nổi bật tại đây là hang đá rực rỡ sắc màu được dựng hoàn thiện bên ngoài, cạnh vị trí cây thông cao hàng chục mét gây ấn tượng.

Du khách quốc tế cũng ấn tượng với vẻ đẹp Nhà thờ Lớn Hà Nội dịp Giáng sinh. Ảnh: Thạch Thảo

Nhà thờ Cửa Bắc, Hàm Long cũng dần hoàn thiện phần trang trí và lên đèn rực rỡ mỗi tối.

Ngoài ra, du khách có thể ghé nhà thờ Phùng Khoang, Thịnh Liệt, Hà Đông, An Thái. Các nhà thờ đều có giờ lễ vọng Giáng sinh vào tối 24/12, bắt đầu từ khoảng 18h, kéo dài đến nửa đêm, trong đó lễ chính thường diễn ra vào 21h-22h. Ngày 25/12, các nghi lễ thường sẽ bắt đầu từ 7h đến chiều tối.