Vụ án được đưa ra xét xử sau quá trình điều tra mở rộng đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động qua nhiều địa phương, liên quan số lượng lớn heroin, ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí quân dụng được cất giấu, vận chuyển để phục vụ việc giao dịch ma túy.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 13-15/5.

Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử về các tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Những bị cáo khác bị xét xử về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”, “Che giấu tội phạm” và một số tội danh liên quan.

Đối tượng Bùi Đình Khánh. Ảnh: Đ.X

Trước đó, tối 17/4/2025, tại khu vực phường Bãi Cháy, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Nguyễn Hữu Đằng cất giấu trái phép 16 bánh heroin trên ô tô, tổng khối lượng hơn 5,5kg.

Sau khi biết đồng phạm bị bắt, nhóm Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng quân dụng và ô tô chống trả lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng phạm, cướp lại số ma túy bị thu giữ.

Quá trình chống trả, Khánh đã dùng súng AK bắn về phía lực lượng công an khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Bùi Đình Khánh lạnh lùng khai đã xác định 'án tử treo trên đầu' Công an tỉnh Quảng Ninh vừa lấy lời khai của Bùi Đình Khánh sau khi đối tượng này bị bắt vì buôn bán ma túy số lượng lớn và chống trả lực lượng chức năng khiến 1 chiến sĩ công an hy sinh.

Bạn gái Bùi Đình Khánh bị bắt về tội gì? Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố thêm 8 người liên quan đến vụ án mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn vừa xảy ra, trong đó có bạn gái của đối tượng Bùi Đình Khánh.