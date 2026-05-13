Vào 7h45 ngày 13/5, Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm được dẫn giải tới TAND tỉnh Quảng Ninh để xét xử sơ thẩm với các tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Ghi nhận tại khu vực diễn ra phiên xét xử, tuyến đường dẫn vào TAND tỉnh Quảng Ninh được lực lượng chức năng thắt chặt, kiểm tra người tới dự toà để đảm bảo an ninh.

Đối tượng Bùi Đình Khánh được dẫn giải tới TAND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) được xác định giữ vai trò trung tâm trong vụ án. Khánh bị truy tố về các tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Khánh là mắt xích kết nối nhóm ma túy từ Phú Thọ với đầu mối tiêu thụ tại Quảng Ninh, trực tiếp tham gia điều hành việc vận chuyển, tập kết heroin và thuê căn hộ tại Chung cư GreenBay Garden (phường Bãi Cháy) làm nơi cất giấu ma túy, vũ khí quân dụng để phục vụ hoạt động phạm tội.

Nguồn gốc số ma túy đặc biệt lớn trong vụ án được xác định liên quan đến Ngô Văn Tuyên (SN 1985, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ). Trước khi bị bắt trong một vụ án khác, Tuyên đã cất giấu 40 bánh heroin tại khu vực nhà mẹ đẻ ở xã Thu Cúc. Khi đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tân Sơn sau vụ bỏ chạy và tự gây tai nạn ngày 21/10/2024, Tuyên đã cho Nguyễn Thị Phương (SN 1994, trú tại xã Phượng Sơn, TP Hà Nội, là bạn gái của Tuyên) biết nơi cất giấu ma túy, đồng thời nhờ Phương tìm cách tiêu thụ số heroin này để lo chi phí cho gia đình.

Lực lượng chức năng thắt chặt an ninh khi các bị cáo được đưa tới phiên tòa. Ảnh: Phạm Công

Trước đó, Hà Thương Hải (SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, là cháu họ) cũng được Tuyên cho biết vị trí cất giấu ma túy. Từ chỉ dẫn của Tuyên, Hà Thương Hải đã trực tiếp tìm, đào lấy số heroin đem chôn giấu rồi cùng Nguyễn Thị Phương bàn bạc tìm đầu ra tiêu thụ.

Hải là bạn của Bùi Đình Khánh, sau khi biết Hải và Phương đang quản lý số heroin do Tuyên để lại, Khánh tham gia bàn bạc, tìm cách tiêu thụ tại Quảng Ninh. Khánh sau đó thông qua mối quan hệ họ hàng với Nguyễn Hữu Đằng để tìm khách mua heroin; đồng thời cùng Hải tổ chức việc vận chuyển, tập kết ma túy, thuê căn hộ tại Chung cư GreenBay Garden làm nơi cất giấu ma túy, vũ khí. Hải và Khánh cũng là hai người giữ vai trò chính trong việc chuẩn bị súng AK, đạn và lựu đạn để phục vụ giao dịch và chống trả nếu bị phát hiện.

Đối tượng Bùi Đình Khánh. Ảnh: Phạm Công

Theo kế hoạch, Khánh, Hải và Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) - là họ hàng của Khánh và Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hạ Long - DT, thống nhất bán 16 bánh heroin với giá khoảng 135 triệu đồng mỗi bánh cho đối tượng tên Thanh, hẹn giao dịch tại khu vực Bãi Cháy tối 17/4/2025. Đằng là người trực tiếp sử dụng ô tô cá nhân để nhận và giao ma túy cho khách mua. Khoảng 20h30 ngày 17/4/2025, tại khu vực đường liên phường thuộc tổ 6, khu 10, phường Bãi Cháy, Nguyễn Hữu Đằng bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang khi đang cất giấu 16 bánh heroin trên ô tô, tổng khối lượng hơn 5,5kg.

Ngay sau khi biết Đằng bị bắt, Khánh cùng các đối tượng liên quan đã sử dụng ô tô và súng quân dụng chống trả lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng phạm và cướp lại số ma túy bị thu giữ. Trước thời điểm giao dịch, nhóm đối tượng đã chuẩn bị 2 khẩu súng AK, đạn và lựu đạn để sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện.

Tại khu vực cổng chào Khu công nghiệp Cái Lân và Trạm thu phí Việt Hưng, Khánh sử dụng súng AK bắn nhiều phát về phía lực lượng công an khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh) hy sinh khi làm nhiệm vụ. Vụ việc còn làm hư hỏng nhiều phương tiện, tổng thiệt hại hơn 126 triệu đồng.