Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 13-15/5. Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử về các tội Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Cố ý làm hư hỏng tài sản. Những bị cáo khác bị xét xử về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, Che giấu tội phạm và một số tội danh liên quan.

Cuộc đấu súng tại trạm thu phí Đại Yên

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tối 17/4/2025, Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Nguyễn Hữu Đằng (59 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu.

Lúc 20h20, tại khu vực phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, công an bắt quả tang Đằng cất giấu 16 bánh heroin trên ô tô (hơn 5,5kg). Trước đó, Bùi Đình Khánh là người mang chiếc balo màu đỏ chứa đầy ma túy giao cho Đằng tại chân dốc Cái Lân. Khi vụ bắt giữ diễn ra, Khánh thoát thân.

Đối tượng Bùi Đình Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Mở rộng vây bắt tại khu vực trạm thu phí Đại Yên, tổ công tác khống chế đối tượng Hà Thương Hải (31 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ). Các đối tượng còn lại trên xe đã manh động sử dụng súng AK chống trả quyết liệt nhằm giải cứu đồng bọn. Đạn từ súng AK bắn vỡ 2 cửa kính phía sau của chiếc ô tô màu đen phục vụ lực lượng công an. Trong quá trình truy bắt nhóm đối tượng này, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh) trúng đạn và hy sinh.

Vỏ bọc hoàn hảo và hành trình 24 giờ lẩn trốn của Bùi Đình Khánh

Theo thông tin từ chính quyền địa phương sở tại, Bùi Đình Khánh sống cùng mẹ, tạo vỏ bọc là người ngoan ngoãn, lễ phép, thường xuyên có mặt ở nhà. Hàng xóm cho biết Khánh từng làm nhà hàng ở phường Bãi Cháy, nhưng sau bão số 3 năm 2024 chỉ ở nhà làm nghề tự do. Cách thời điểm gây án khoảng một tháng, đối tượng mua một chiếc ô tô 5 chỗ màu trắng, ít sử dụng và đỗ ở ngõ gần nhà.

Rời khỏi điểm giao ma túy tối 17/4, Khánh điều khiển chiếc ô tô bán tải màu trắng đến cổng khu công nghiệp Cái Lân. Phát hiện có nhiều người mặc áo đen đứng đó, Khánh xuống xe lấy súng bắn 2 phát. Thấy nhóm người chạy ngược lại, Khánh tiếp tục bắn thêm 2 phát rồi lên ô tô bỏ chạy về phía Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Do xe không thể đạp ga, khoảng hơn 21h, Khánh phi thẳng xe vào ngõ, vứt lại trước cổng nhà ông Dương Văn V. (63 tuổi, phường Tuần Châu, Quảng Ninh), bỏ lại bên trong súng và lựu đạn. Khánh mặc áo đỏ vội vã chạy ra quốc lộ 18. Đối tượng gọi điện cho người tên Sơn nhờ chở đi trốn nhưng không thành.

Vào một quán bida gần quốc lộ 18, Khánh nhờ nhân viên gọi taxi. Khoảng 21h13, tài xế T.V.Q (37 tuổi) đón Khánh tại khu vực Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Trên quãng đường di chuyển 13 phút qua trạm thu phí Đại Yên tới phường Minh Thành (TX Quảng Yên), Khánh liên tục hối thúc tài xế đi nhanh, mắt ngó ngang dọc.

Khánh tiếp tục đi nhờ xe container qua địa phận tỉnh Hải Dương lúc 0h30 sáng 18/4, lên cầu Thanh Trì (Hà Nội). Đối tượng thuê taxi lên Phú Thọ mua quần áo, dép rồi quay về bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), bắt xe khách đi Thanh Hóa. Đến khoảng 22h10 ngày 18/4, khi vừa xuống xe khách tại khu vực phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Khánh bị lực lượng tuần tra Công an phường phát hiện, khống chế.

Tại cơ quan điều tra, khi được hỏi suy nghĩ gì về hành động đã làm, Bùi Đình Khánh lạnh lùng nói xác định "án tử đã treo trên đầu". Đối tượng khai: “Trên đường bỏ trốn tôi chỉ nghĩ đến những chuyện từ xưa đến nay và những việc vu vơ để cho tâm trạng thoải mái nhất. Còn việc tại sao chọn đi về Thanh Hóa là cứ đi thế, không xác định gì cả”.

Thủ đoạn che giấu tội phạm của các đối tượng liên quan

Toàn bộ các tuyến giao thông ra vào Quảng Ninh bị phong tỏa ngay trong đêm 17/4. Lúc 4h30 sáng 18/4, Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông (cùng SN 1994, trú Phú Thọ) bị bắt giữ tại khu vực chân cầu Đại Phúc (tỉnh Bắc Ninh).

Quá trình điều tra mở rộng, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp bắt giữ Nguyễn Văn Linh (37 tuổi) và Ngô Thị Hoan (38 tuổi) do tham gia bàn bạc giúp Khánh bỏ trốn. Đường dây ghi nhận sự tham gia che giấu từ chính người thân của các đối tượng. Ngày 28/4, công an khởi tố Nguyễn Thị Hoài Thương (SN 2005, bạn gái Khánh) và Triệu Thị Hiền (SN 2005, bạn gái Hải) cùng 5 đối tượng khác (mẹ đẻ, vợ, em họ, anh họ của các nghi phạm) về tội Che giấu tội phạm.

Nguyễn Thị Hoài Thương, bạn gái Bùi Đình Khánh (trái) và Triệu Thị Hiền, bạn gái đối tượng Hà Thương Hải. Ảnh: CACC

Ngày 5/5, Nguyễn Thị Phương (SN 1994) và Nguyễn Hữu Tráng (SN 1995) bị bắt tại Hà Nội. Hai đối tượng này ngụy trang 65 viên ma túy tổng hợp và 1 túi ma túy đá tinh vi trong đèn pin. Đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng khám xét khu vườn tại Bãi Hố Soi, thu giữ 13 bánh heroin được chôn sâu dưới đất, đồng thời bắt giữ Dương Tiến Tú (SN 1985).

Tính đến ngày 15/5/2025, cơ quan công an đã khởi tố 17 đối tượng về 6 tội danh. Vật chứng thu giữ gồm: 38 bánh heroin, 7 túi và 69 viên ma túy tổng hợp, 6 ô tô, 3 khẩu súng (AK và col), 3 hộp tiếp đạn, 154 viên đạn, 14 vỏ đạn đã bắn, 1 quả lựu đạn, 10 kíp nổ cùng 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Lời hẹn dở dang của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải (SN 1996), nguyên quán tại tỉnh Hưng Yên. Gia cảnh khó khăn, Thiếu tá Khải chọn ngành công an để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, chắt bóp tiền lương gửi về nuôi em gái ăn học.

Theo lời anh Trần Duy Chung, bạn thân từ nhỏ của liệt sĩ, thứ Bảy tuần trước ngày xảy ra sự việc, anh Khải về quê rủ bạn ra bờ sông câu cá, chụp ảnh khoe lên nhóm chat và hẹn "lần sau tôi về lại đi câu tiếp". Lúc 21h tối 17/4, anh Chung nhắn tin nhưng không thấy bạn hồi âm. Đến 3h sáng 18/4, anh nhận hung tin.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm, sự tận tâm, tận tuỵ và đóng góp lớn lao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, quyết định truy thăng cấp bậc hàm vượt cấp từ Thượng úy lên Thiếu tá với sĩ quan Nguyễn Đăng Khải. Chiều 18/4/2025, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long trao quyết định thăng quân hàm cho thân nhân Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

"Trong nhóm chỉ còn vài người chưa lập gia đình nên khi Khải tâm sự cuối năm sẽ làm đám cưới, ai cũng mừng. Ai ngờ, phong bì cưới chưa kịp trao, bây giờ đã thành phúng viếng tiễn biệt", anh Hoàng Văn Nhật, một người bạn thân khác, chia sẻ tại tang lễ.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm vượt cấp từ Thượng úy lên Thiếu tá đối với anh Nguyễn Đăng Khải. Liệt sĩ được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, Thủ tướng Chính phủ cấp bằng “Tổ quốc ghi công”. Nhằm tri ân sự hy sinh, Công an tỉnh Quảng Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ, quân sự đã trao tặng kinh phí ủng hộ gia đình liệt sĩ số tiền gần 1,7 tỷ đồng.