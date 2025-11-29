Phiên tòa được mở để xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo: Lê Duy Thành - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Phạm Hoàng Anh - cựu Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Lê Viết Chữ - cựu Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi (cũ), Phạm Văn Vọng - cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Phùng Quang Hùng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Hà Hòa Bình - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và nhiều cựu lãnh đạo từng giữ trọng trách tại các sở, ngành các tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và Quảng Ngãi (cũ).

Trong đơn kháng cáo, hầu hết các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ hoặc chuyển sang hình phạt cảnh cáo. Trong đó, bà Hoàng Thị Thúy Lan - cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) - kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV

Trước đó, bị cáo Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn - bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án 14 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt chung của 3 tội đối với bị cáo Hậu là 30 năm tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo cũng có đơn kháng cáo, nhưng sau đó đã rút đơn.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên phạt 14 năm tù; Lê Duy Thành 12 năm tù; Phạm Hoàng Anh và Đặng Văn Minh - cựu Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ) - cùng bị phạt 8 năm tù…

Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các sở, ngành thuộc các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi (cũ) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để thực hiện yêu cầu, đề nghị của Hậu, tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu triển khai các dự án, gói thầu.

Hành vi nhận hối lộ của bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và các đồng phạm để tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn là không bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu; gây ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư, việc huy động các nguồn lực xã hội, đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; gây bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội...