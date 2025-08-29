Theo CQĐT Bộ Quốc phòng, dự án Khu đô thị trung tâm thương mại - dịch vụ- tài chính du lịch Nha Trang do Công ty Phúc Sơn thực hiện trên diện tích đất 62,3 ha tại sân bay Nha Trang gồm 2 dự án thành phần là dự án Khu Tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại và Khu nhà ở, diện tích 18,6 ha (Phân khu 2a) và dự án Khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn, diện tích 43,98 ha (phân khu 2, phân khu 3).

Ngày 2 và 15/4/2015, ông Nguyễn Chiến Thắng (khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) ký Giấy chứng nhận đầu tư, chứng nhận Công ty Phúc Sơn thực hiện dự án Khu tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại và khu nhà ở với quy mô diện tích 9,0991 ha và Giấy chứng nhận đầu tư chứng nhận Công ty Phúc Sơn thực hiện dự án Khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn với diện tích đất khoảng 110 ha…

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty Phúc Sơn đã triển khai thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Theo quy hoạch, dự án gồm đất nhà ở chia lô, đất nhà ở biệt thự, đất ở du lịch, đất hỗn hợp.

Khu trung tâm đô thị thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch Nha Trang do Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện. Ảnh: Xuân Ngọc

Ngày 28/10/2016, Công ty Phúc Sơn được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định giao 62,3ha đất tại sân bay Nha Trang để thực hiện dự án. Ngày 23/11/2017 và ngày 4/12/2017, Công ty được Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị.

Ngoài dự án nêu trên, Công ty Phúc Sơn còn được UBND tỉnh Khánh Hòa lựa chọn là Nhà đầu tư 3 dự án BT được thanh toán bằng quỹ đất tại sân bay Nha Trang gồm: dự án các tuyến đường, nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang, tổng mức đầu tư 1.015,1 tỷ đồng; dự án nút giao thông Ngọc Hội, tổng mức đầu tư 1.351,16 tỷ đồng; dự án Đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội, tổng mức đầu tư là 1.351,16 tỷ đồng.

Bán đất khi chưa đủ pháp lý

Sau khi được giao các dự án trên, Công ty Phúc Sơn triển khai đầu tư, xây dựng, nhưng đến nay các dự án đều chưa hoàn thành, chưa được nghiệm thu thanh toán.

Theo CQĐT, từ đầu năm 2016, dù chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất, nhưng sau khi nhận bàn giao 62,89 ha thuộc đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang, Nguyễn Văn Hậu ban hành chính sách cho cán bộ trong công ty, đối tác quan hệ ngoại giao và khách hàng thân thiết được đăng ký mua trước sản phẩm tại dự án với giá ưu đãi, thông qua việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Phúc Sơn.

Tháng 5/2016, Hậu chỉ đạo Ban kinh doanh tham khảo mẫu hợp đồng huy động vốn mà các chủ đầu tư khác đang sử dụng để áp dụng vào dự án.

Ban kinh doanh tham khảo, gửi mẫu hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty DIC là chủ đầu tư dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên tại tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đang sử dụng xin ý kiến các phòng, ban trong công ty.

Khi tham gia ý kiến, Ban Pháp chế, Ban Kinh doanh có báo cáo việc sử dụng mẫu hợp đồng của Công ty DIC không phù hợp quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, nhưng Hậu vẫn quyết định áp dụng.

Sau khi chỉ đạo Ban Kinh doanh khảo sát giá bất động sản tại tỉnh Khánh Hòa, tháng 9/2016, Hậu ký các quyết định phê duyệt giá bán dự kiến tại từng thời điểm.

Về phía khách hàng, sau khi được tư vấn đầy đủ về sản phẩm đã nộp tiền mua đất theo từng đợt. Trường hợp khách hàng mua qua các đơn vị phân phối sản phẩm thì giá ghi trong hợp đồng là giá niêm yết được phê duyệt của công ty.

Trường hợp khách hàng mua trực tiếp của công ty thì giá ghi trong hợp đồng bằng giá niêm yết trừ đi phần chiết khấu do Ban Tổng giám đốc quyết định đối với từng trường hợp.

Để triển khai việc bán hàng, Nguyễn Văn Hậu chỉ đạo Ban Kinh doanh tổ chức các sự kiện tại TP Nha Trang, Hà Nội, Vĩnh Phúc để giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư vào dự án.

Giai đoạn đầu, Công ty Phúc Sơn trực tiếp bán hàng, sau đó giao cho Hội môi giới bất động sản Thế Kỷ. Ngoài ra Hậu còn bán số lượng lớn cho một số cá nhân, đơn vị phân phối. Đối với các lô góc, lô có vị trí đẹp, Hậu giữ lại để bán sau.

Tháng 5/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Phúc Sơn vì kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện.

Dù dự án vẫn chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, Công ty chưa được cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất, nhưng sau khi bị phạt, Hậu vẫn ký ban hành Thông báo gửi khách hàng với nội dung: Dự án đã đầy đủ thủ tục pháp lý, dự kiến đến tháng 5/2019 Công ty sẽ tiến hành bàn giao mặt bằng sử dụng đất; đề nghị khách hàng hoàn thành các đợt thanh toán còn nợ công ty trước ngày 10/1/2019.

Kết luận điều tra cho rằng, đến thời điểm Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị khởi tố, thông qua pháp nhân là Công ty Phúc Sơn, ông Hậu đã ký 983 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, chiếm đoạt hơn 7.032 tỷ đồng.