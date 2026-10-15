Được vinh danh ở cả hai hạng mục Doanh nghiệp và Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026, Sapuwa khẳng định dấu ấn thương hiệu hơn 34 năm trên hành trình phát triển, đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Dấu mốc ghi nhận hành trình phát triển thương hiệu

Ngày 13/10, TP.HCM tổ chức chương trình tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026, ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố.

Tại chương trình, Sapuwa được trao danh hiệu Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2026. Đồng thời, ông Lê Như Vũ, Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh ở hạng mục Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026.

Sapuwa và ông Lê Như Vũ được vinh danh tại chương trình “Doanh nghiệp, Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026”.

Việc được ghi nhận ở cả hai hạng mục là niềm tự hào đối với doanh nghiệp và tập thể người lao động. Đây cũng là động lực để Sapuwa tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, duy trì chất lượng sản phẩm và thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Ông Lê Như Vũ - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nước Uống Tinh Khiết Sài Gòn - Đại diện Sapuwa nhận danh hiệu “Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu 2026”.

Hơn ba thập kỷ xây dựng nền tảng, tiếp nối giá trị

Thành lập năm 1992, Sapuwa từng bước tạo dựng vị thế trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nước uống tinh khiết đóng chai. Trải qua hơn 34 năm phát triển, doanh nghiệp xây dựng hệ thống sản phẩm phục vụ nhiều nhóm khách hàng, từ hộ gia đình đến văn phòng và các tổ chức, doanh nghiệp.

Đằng sau hành trình ấy là nền móng do nhà sáng lập Lê Như Ái đặt ra. Những giá trị được hình thành từ giai đoạn đầu trở thành cơ sở để các thế hệ lãnh đạo tiếp tục phát triển thương hiệu, củng cố hoạt động sản xuất và thích ứng với những chuyển động của thị trường.

Trên cương vị Tổng Giám đốc, ông Lê Như Vũ tiếp nối định hướng phát triển của thế hệ sáng lập, kết hợp kinh nghiệm tích lũy với tư duy đổi mới trong quản trị và kinh doanh.

Founder Lê Như Ái – người đặt nền móng cho hành trình phát triển Sapuwa từ năm 1992.

Đối với ngành nước uống đóng chai, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và khả năng cung ứng ổn định là những yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với uy tín thương hiệu. Sapuwa chú trọng hoàn thiện quy trình sản xuất, duy trì các hệ thống quản lý chất lượng và vận hành dây chuyền sản xuất khép kín, hướng đến đáp ứng nhu cầu sử dụng nước uống tinh khiết của người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất khép kín nước uống Sapuwa.

Đổi mới hoạt động, hướng đến phát triển bền vững

Bên cạnh hệ thống phân phối truyền thống, thương mại điện tử và truyền thông số mở ra thêm cơ hội để Sapuwa tiếp cận người tiêu dùng. Việc phát triển các kênh bán hàng và nâng cao trải nghiệm khách hàng là một phần trong quá trình thích ứng với sự thay đổi của hành vi tiêu dùng.

Song song với hoạt động kinh doanh, Sapuwa tham gia các chương trình thể thao và hoạt động cộng đồng thông qua việc đồng hành, hỗ trợ nước uống và kết nối với các đơn vị tổ chức.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là HDBank Green Marathon tại Cần Giờ, gắn với các hoạt động môi trường như trồng rừng ngập mặn. Những chương trình này góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ hệ sinh thái, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp kết nối với cộng đồng.

Ông Lê Như Vũ – Tổng Giám đốc Sapuwa, được vinh danh Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026.

Việc đồng thời được vinh danh ở hai hạng mục “Doanh nghiệp và Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026” là dấu mốc đáng tự hào đối với Sapuwa, tiếp nối hành trình phát triển từ nền móng của Founder Lê Như Ái.

Đây cũng là động lực để ông Lê Như Vũ cùng tập thể Sapuwa tiếp tục phát huy giá trị thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và hướng đến phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho cộng đồng và kinh tế TP.HCM.

(Nguồn: Sapuwa)