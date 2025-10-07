Sáng 7/10, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất khiến hai người tử vong.

Khu vực xảy ra sạt lở. Ảnh: CTV

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 11, đêm 6/10, trên địa bàn xã Mường Lát có mưa lớn kéo dài. Thời điểm này, khu vực núi thuộc bản Đoàn Kết bị sạt lở, đất đá đổ xuống khu lán trại nơi vợ chồng ông Lường Văn Chính (SN 1971) và bà Lò Thị Pun (SN 1977) đang nghỉ, khiến cả hai bị vùi lấp và tử vong.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn huy động 25 cán bộ, chiến sĩ cùng người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.