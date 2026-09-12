Sáng 12/9, sau nhiều giờ xử lý bùn đất, lực lượng chức năng cơ bản dọn dẹp xong điểm sạt lở tại đèo D’Ran. Các phương tiện di chuyển chậm qua đây để đảm bảo an toàn.

Sạt lở tại đèo D’Ran. Ảnh: X.N

Trước đó, tối 11/9, mưa lớn kéo dài gây ra sạt lở đất đá nghiêm trọng tại đèo D’Ran trên quốc lộ 20 (khu vực giáp ranh phường Xuân Trường – Đà Lạt và xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng). Khối lượng lớn bùn và đất đá đã đổ tràn xuống đường.

Quốc lộ 20 là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực Phan Rang (Khánh Hòa) với xã D’Ran và khu vực Đà Lạt (Lâm Đồng). Sau khi sạt lở xảy ra, các xe ô tô phải quay đầu tìm đường khác để lên Đà Lạt.

Lực lượng công an có mặt tại hiện trường. Ảnh: X.N

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường khắc phục sự cố, bố trí túc trực và đặt biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo tại khu vực sạt lở. Ảnh: X.N

Đây không phải lần đầu đèo D’Ran xảy ra sạt lở. Hồi cuối tháng 10/2025, đèo này từng phải tạm dừng lưu thông hơn 40 ngày để xử lý hậu quả sạt lở.