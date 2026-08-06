Theo thông tin từ UBND xã Chế Tạo, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 14h chiều ngày 5/8 tại khu vực Thủy điện Mý Háng Tầu.

Khối lượng lớn đất đá sạt lở tại khu vực Thủy điện Mý Háng Tầu, xã Chế Tạo. Ảnh: Văn Đức

Thời điểm trên, một người đàn ông dân tộc Thái, trú tại thôn Lồng Bông, xã Chiềng Lao (tỉnh Sơn La), trên đường đi hái măng đã đi qua khu vực xảy ra sạt lở.

Trước đó ít phút, người này có dừng lại nói chuyện với bảo vệ đập Thủy điện Mý Háng Tầu rồi tiếp tục di chuyển. Do không mang theo điện thoại, gia đình hiện chưa thể liên lạc được với người này.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng tại chỗ của xã Chế Tạo đã phối hợp với người thân tổ chức tìm kiếm, xác minh khả năng nạn nhân bị đất đá vùi lấp hoặc bị nước lũ cuốn trôi.

Sạt lở và nước lũ gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Văn Đức

Vụ sạt lở cũng khiến một container loại 16 feet của nhà máy thủy điện Mý Háng Tầu bị cuốn xuống lòng hồ; khoảng 5ha ruộng của người dân bị hư hại; tuyến đường từ thôn Pú Vá xuống khu vực Thủy điện Mý Háng Tầu bị đất đá vùi lấp, gây chia cắt cục bộ.

Ngoài ra, nước lũ cuốn trôi căn nhà gỗ dùng làm lán trại chăn nuôi của ông Sùng A Vàng, Bí thư Chi bộ thôn Pú Vá.