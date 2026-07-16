Tối 16/7, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo xã Minh Lương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 2 vụ sạt lở đất, ảnh hưởng đến nhà dân và giao thông.

Cụ thể, khoảng 4h30 và 11h cùng ngày, đất đá từ sườn đồi tại thôn Minh Thượng và thôn Minh Hạ 1 bất ngờ sạt xuống quốc lộ 279 cũ, đồng thời tràn vào 4 hộ dân sống ven đường.

Khối lượng lớn đất đá bị sạt lở xuống đường. Ảnh: Hoàng Đức

"Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê", vị lãnh đạo xã Minh Lương cho biết.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường hỗ trợ người dân dọn đất đá, vệ sinh nhà cửa và khơi thông tuyến đường.

Đến chiều cùng ngày, mưa đã tạnh, đất đá cơ bản được thu dọn, các phương tiện có thể lưu thông trở lại qua khu vực.

Sau khi tạnh mưa, các lực lượng xã Minh Lương hỗ trợ người dân dọn dẹp. Ảnh: Hoàng Đức

Theo UBND xã Minh Lương, mưa lớn kéo dài từ ngày 15/7 đã làm đất ngậm nước, dẫn đến sạt lở tại nhiều vị trí, gây thiệt hại về tài sản và hoa màu của người dân. Địa phương đang tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân.