Từ đầu tháng 5 đến nay, tại vị trí cột 305 thuộc Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên (thôn 1 Làng Cả, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) xuất hiện tình trạng sạt lở taluy, đất đá trôi xuống bên dưới.

Khu vực cột 305 đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên tại thôn 1 Làng Cả, xã Đoan Hùng. Ảnh: Đức Hoàng

Theo ghi nhận thực tế của PV VietNamNet vào ngày 14/5, vị trí cột 305 nằm trên sườn đồi có độ dốc lớn, xung quanh là đồi rừng và một số nhà dân phía dưới. Sau các đợt mưa đầu mùa, nhiều vệt nước xói đã hình thành dọc taluy. Quanh móng cột xuất hiện nhiều điểm sạt trượt, tạo thành các rãnh xói sâu kéo dài từ đỉnh đồi xuống chân taluy. Một lượng lớn đất đã bị cuốn trôi, bề mặt nham nhở, nhiều vị trí có dấu hiệu tiếp tục bong tróc.

Phía dưới chân cột điện, đất đá sạt xuống tạo thành từng mảng lớn. Một số hạng mục gia cố taluy thi công dang dở, để lộ khung thép hoen gỉ, cốt pha ngổn ngang. Các đoạn kè mái taluy chưa được hoàn thiện, có dấu hiệu cong vênh sau thời gian dài phơi mưa nắng.

Vị trí cột 305 nằm trên sườn đồi có độ dốc lớn phía dưới khu vực có một số nhà dân. Ảnh: Đức Hoàng

Anh Nguyễn Văn Thắng, nhà nằm ngay phía dưới vị trí cột 305 cho biết, tình trạng sạt lở xuất hiện từ khoảng tháng 11 năm ngoái và có dấu hiệu phức tạp hơn sau những trận mưa dông vừa qua.

“Một phần đất, đá từ khu vực móng cột sạt, trôi xuống đất nông nghiệp của gia đình. Nhà ở ngay dưới cột điện nên tôi rất lo lắng, mong các cơ quan chức năng sớm xử lý để đảm bảo an toàn”, anh Thắng nói.

Nhiều điểm sạt lở tạo thành các rãnh xói sâu tại khu vực chân cột 305. Ảnh: Đức Hoàng

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đinh Quốc Toàn, Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng cho biết, hôm 13/5, Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị xem xét, xử lý việc sạt lở đất tại vị trí móng cột điện số 305 với sự tham gia của các đơn vị liên quan.

Theo đó, qua kiểm tra thực tế, UBND xã Đoan Hùng xác nhận có tình trạng sạt lở và cần khắc phục ngay nhằm đảm bảo an toàn cho người dân cũng như công trình.

Đồng thời, UBND xã Đoan Hùng cũng đề nghị chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành thường xuyên kiểm tra tuyến đường dây để kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn.

Đơn vị quản lý nói sạt lở chưa ảnh hưởng kết cấu móng cột

Đại diện Truyền tải điện Tây Bắc 1 cho biết sạt lở chưa ảnh hưởng đến kết cấu móng cột 305. Ảnh: Đức Hoàng

Trao đổi với PV, đại diện Truyền tải điện Tây Bắc 1, Công ty Truyền tải điện 1 - đơn vị quản lý đường dây cho biết, đường dây đóng điện mang tải từ 2/4/2026. Hiện tượng sạt lở mới xảy ra từ đầu mùa mưa vừa qua.

Theo đại diện đơn vị quản lý, hiện tượng sạt lở xảy ra tại phần đất mượn phục vụ thi công móng cột chưa ảnh hưởng đến kết cấu móng cột điện.

“Qua kiểm tra, các đơn vị đánh giá phần sạt lở là đất mượn của nhà thầu trong quá trình đào móng cột. Chủ đầu tư và nhà thầu đang được yêu cầu sớm triển khai xử lý, di chuyển phần đất này và hoàn thiện hệ thống kè taluy”, đại diện đơn vị quản lý cho hay.

Liên quan đến các hạng mục taluy thi công dang dở, đại diện Truyền tải điện Tây Bắc 1 cho biết, toàn bộ hệ thống kè đã có trong thiết kế ban đầu, đơn vị cũng đôn đốc nhiều lần tuy nhiên đến nay nhà thầu chưa hoàn thiện theo kế hoạch.

Các mái kè taluy dưới chân cột điện thi công dở dang, cốt thép rỉ sét. Ảnh: Đức Hoàng

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án điện 1, phần thép rỉ sét sẽ được thay thế. Ảnh: Đức Hoàng

Trong khi đó, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án điện 1 - đơn vị quản lý Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên cho biết, nguyên nhân sạt lở chủ yếu do mưa lớn làm trôi phần đất đào mặt bằng. Ban đã yêu cầu nhà thầu khẩn trương thi công phần taluy phía dưới trước để đảm bảo an toàn khu vực móng cột.

Vị này cũng cho hay, các phần thép rỉ sét hiện nay sẽ được tháo bỏ và được thay thế trong quá trình thi công hoàn thiện các hạng mục gia cố taluy.

Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên với tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng. Đây là dự án đặc biệt quan trọng, thuộc công trình trọng điểm quốc gia do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, Ban QLDA Điện 1 là đại diện chủ đầu tư. Dự án gồm tuyến đường dây 500kV mạch kép dài 229,5km với 468 vị trí móng cột, đi qua tỉnh Lào Cai và Phú Thọ. Điểm đầu là trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500kV Vĩnh Yên. Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia và góp phần tăng khả năng nhập khẩu điện khi cần thiết.