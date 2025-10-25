Chiều 25/10, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt móng nhà khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: MP

Thông tin ban đầu, khoảng 10h45 cùng ngày, gia đình 5 người của ông Y Ôi Ksơr (SN 1983, trú tại buôn Mang Ta, xã Yang Mao) đang ở trong nhà thì móng nhà hàng xóm bất ngờ sạt đổ.

Vụ tai nạn khiến ông Y Ôi Ksơr cùng con gái là cháu H'H (SN 2014) bị đất đá vùi lấp và tử vong. Những người còn lại may mắn chạy thoát nên chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương có mặt để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, đồng thời đưa người bị thương đi cấp cứu.

Hiện UBND xã Yang Mao đã hỗ trợ 10 triệu đồng để gia đình nạn nhân lo hậu sự.