Ngày 3/6, bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Công Khanh – Phó khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân H.N (32 tuổi) sau phẫu thuật đã có chuyển biến tích cực, mạch huyết áp và sinh hiệu đều ổn định.

Trước đó, khoảng 15h ngày 2/6, chị H.N. được đưa vào khoa Cấp cứu với đa chấn thương, nẹp cẳng bàn chân trái. Tại đây, bác sĩ đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, bệnh nhân được hồi sức tích cực, truyền dịch, thuốc giảm đau, kháng sinh.

Kết quả siêu âm cho thấy ổ bụng có 1 ít dịch và tụ dịch quanh thận; CT - scan ngực thấy dập phổi, tràn khí dịch màng phổi phải, tràn dịch màng phổi trái, gãy xương sườn 1 bên phải; phần bụng dập rách gan hạ tụ máu hố thượng thận phải, dịch máu ổ bụng lượng ít, gãy lún thân xương đốt sống, gãy mõm gai mỏm ngang; gãy mõm khớp trên, gãy thân 2 xương cẳng chân trái; may mắn kết quả CT- scan đầu cho thấy không có máu tụ nội sọ.

Hội chẩn đa chuyên khoa, bác sĩ xác định bệnh nhân bị choáng chấn thương – theo dõi cơ hoành, tràn khí máu phổi phải, vết thương hở cẳng chân trái, rách gan, chấn thương cột sống thắt lưng.

Bệnh nhân được chuyển phòng mổ lớn theo chỉ định mổ cấp cứu, Đến hơn 0h sáng ngày 3/6, ca mổ đã hoàn tất, bệnh nhân được chuyển hậu phẫu và ổn định thì chuyển lên khoa Ngoại Tiêu hóa tiếp tục theo dõi.

Khoảng 13h30 ngày 2/6, chị N. cùng gia đình ở trong nhà tại ấp Thuận Tây (Thuận Thành, Cần Guộc, Long An) thì bị sập tường do mưa lớn bất thường. Khi cứu hộ, trong nhà có 8 người thì 2 người đã tử vong, 5 người còn lại an toàn, riêng chị N. chấn thương nặng nên được đưa đến sơ cứu tại Trung tâm y tế Cần Đước, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.