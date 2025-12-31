Mang chủ đề “City-Maze-Ing - Muôn sắc bất ngờ”, không khí tại Hozo City Tết Fest đang nóng hơn bao giờ hết sau 2 ngày mở màn thành công rực rỡ

Dư chấn từ màn ra mắt hoành tráng

Cuối tuần qua, khán giả TP.HCM và du khách đã thực sự sống trong những khoảnh khắc thăng hoa tột đỉnh. City Tết Fest chính là thương hiệu lễ hội văn hóa đặc trưng, nơi giao thoa tinh thần hiện đại và bản sắc Việt, đã sớm trở thành biểu tượng văn hóa đương đại mỗi dịp Tết đến do The Purpose Group (Purpose.Ant, Vietnam Brand Purpose và X+P-collective) sáng kiến và xây dựng.

Không chỉ rực rỡ về đêm, sức hút của lễ hội còn được thắp lửa ngay từ ban ngày với dòng người tấp nập check-in không gian nghệ thuật Immersive House® và “săn” quà tại các gian hàng chợ Tết.

Sức nóng “nghìn độ” ngay lúc này tại Công viên Bờ sông Sài Gòn. Đông đảo bạn trẻ đã “đổ bộ”, sẵn sàng năng lượng để “cháy” hết mình cùng lễ hội

Những màn trình diễn nấu nướng điệu nghệ của các đầu bếp trẻ tại VỊ Battle® đã giữ chân nhiều thực khách

Nếu đêm khai mạc (27/12) là màn chào sân đẳng cấp của dàn sao hạng A như Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, HIEUTHUHAI... khẳng định chất Việt thời thượng; thì đêm 28/12, giao lộ âm nhạc quốc tế đã xóa nhòa mọi biên giới với sự bùng nổ của Soobin, MAYDAYS và các nghệ sĩ nước ngoài.

Chính sức hút liên tiếp từ các đêm nhạc đã biến Hozo City Tết Fest thành tọa độ phải đến ngay lúc này

Đừng để mình “lạc nhịp”

Hành trình của Hozo City Tết Fest vẫn đang tiếp diễn với cường độ cao.

Tại Immersive House®, triển lãm đa phương tiện CTRL+M vẫn đang là “thánh địa” check-in hot nhất mạng xã hội. Nếu 2 ngày trước bạn chưa kịp chen chân, thì hôm nay là thời điểm lý tưởng để thong thả tương tác với công nghệ thực tế ảo và mang về những bức ảnh siêu nghệ.

Immersive House® năm nay được đầu tư khủng về công nghệ, mang đến những trải nghiệm bùng nổ giác quan

Đặc biệt, ngày 29/12 là ngày thi đấu cuối cùng và kịch tính nhất của VỊ Battle® với đề bài củ kiệu. Đây cũng là cơ hội tận mắt xem các đầu bếp từ các nhà hàng trong danh sách chọn lọc của Michelin Guide 2025 tranh tài.

Lộ trình “vượt ngưỡng” cảm xúc cho 2 ngày cuối (30 & 31/12)

Càng về cuối, kịch bản của Hozo City Tết Fest càng ẩn chứa những cú twist bất ngờ. Tối 30/12 sẽ là không gian của sự tinh tế với MÊ VỊ Banquet®. Đây là dạ tiệc fine dining đẳng cấp nơi thực đơn giới hạn được thiết kế như những tác phẩm nghệ thuật.

Song song đó, thị giác khán giả sẽ bị “đánh cắp” tại Chung kết Cuộc thi VJ:MAZED. Các “phù thủy hình ảnh” sẽ biến màn hình LED khổng lồ thành những tác phẩm chuyển động mãn nhãn, vinh danh người điều khiển ánh sáng xuất sắc nhất.

Mảnh ghép cuối cùng và cũng là khoảnh khắc được mong chờ nhất. TP.HCM sẽ được “kể lại” bằng ngôn ngữ ánh sáng qua triển lãm Mapping Tết Morphosis, biến không gian kiến trúc đô thị thành bức tranh sống động.

Và khi đồng hồ điểm những giây cuối cùng, dưới bầu trời rực sáng pháo hoa và laser, hàng vạn con người sẽ cùng dàn sao đình đám đếm ngược chào năm 2026, khép lại một năm rực rỡ

Hệ sinh thái mua sắm, trải nghiệm ăn uống vẫn mở xuyên suốt. Chợ Tết “Maze-zô” và Chợ Á-mê!Local® đang tấp nập các tín đồ săn quà độc bản. Và khi chiếc bụng đói lên tiếng, vũ trụ ẩm thực A-Maze Street với hàng loạt món ngon từ Á sang Âu luôn sẵn sàng tiếp thêm năng lượng để bạn “quẩy” xuyên đêm.

Hozo City Tết Fest 2025 chân thành gửi lời cảm ơn đến Nhà tài trợ Chiến lược Bia Saigon.

Bia Saigon - “Tỏa Tết Lớn” cùng Hozo City Tết Fest 2025: Trải qua 150 năm di sản, Bia Saigon đã khẳng định vị thế vững chắc trong lòng người Việt - trở thành biểu tượng của sự kết nối & tự hào. Tiếp nối cột mốc lịch sử này, Bia Saigon chính thức đồng hành cùng Hozo City Tết Fest 2025 - siêu lễ hội Văn hoá - Âm nhạc - Sáng tạo - Cộng đồng, với vai trò Nhà tài trợ Chiến lược, mang đến không gian trải nghiệm độc đáo, đậm đà hương vị bia sảng khoái và đậm chất Việt Nam. Từ Bia Saigon Lager tạo nên “lời mời Tết Lớn” - mang đến những khoảnh khắc triệu gắn kết trong không khí Tết gần kề đến Bia Saigon Special trao “Lộc Special”, ăn mừng mọi khoảnh khắc đáng nhớ. Đặc biệt, Bia Saigon Chill mang đến một không khí sôi động, “Tỏa tiệc vui - Chill chất riêng”, nơi mọi người cùng chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ và hòa nhịp vào không khí lễ hội. Với tinh thần "Toả Tết Lớn", Bia Saigon hứa hẹn mang tới một mùa Tết gắn kết, lan toả "lộc" may mắn, thịnh vượng đến mọi nhà.

Minh Hoà