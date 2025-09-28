Nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về hình học phức đã rời New York (Mỹ) để gia nhập Đại học Westlake với vai trò giáo sư toán học.

Theo trang web của trường, ông gia nhập Viện Khoa học Lý thuyết từ tháng 5, chỉ vài tháng sau khi được phong giáo sư chính thức tại Đại học Syracuse (New York).

Theo SCMP, Yuan là một trong bốn nhà toán học được Đại học Westlake chiêu mộ mùa hè năm nay, sau nhiều năm xây dựng sự nghiệp ở Mỹ. Ba người còn lại gồm chuyên gia giải tích toán học Zhongwei Shen (Đại học Kentucky), nhà thống kê học máy Yiyuan She (Đại học Bang Florida) và nhà toán học ứng dụng Hai Zhu (Viện Flatiron, New York).

Giáo sư Yuan Yuan đã gia nhập Viện Khoa học Lý thuyết của Đại học Westlake (Trung Quốc). Ảnh: SCMP.

Giáo sư Yuan chia sẻ ông đã ấp ủ ý định trở về Trung Quốc từ lâu, tiếp bước nhiều học giả đã gia nhập Westlake trong những năm gần đây. “Toán học có thể nghiên cứu ở bất cứ đâu - bạn chỉ cần giấy, bút và một chiếc máy tính kết nối Internet. Nếu xung quanh có những đồng nghiệp cùng đam mê, điều đó càng tuyệt vời hơn”, ông nói.

Ông kể rằng khi được mời thuyết trình tại Westlake năm ngoái, ông rất ấn tượng với cơ sở vật chất “hạng nhất” và bầu không khí học thuật “sôi nổi, đầy năng lượng”. Đây cũng là lý do khiến Westlake trở thành lựa chọn số một khi ông quyết định trở về.

Tại đây, Yuan sẽ tiếp tục nghiên cứu lĩnh vực “biến phức nhiều chiều” - một nhánh toán học nâng cao mở rộng khái niệm số phức sang các không gian nhiều chiều.

Số phức là công cụ quan trọng trong khoa học và kỹ thuật hiện đại, ứng dụng trong nhiều công nghệ như mạng di động và xử lý hình ảnh.

Niềm đam mê toán học của Yuan bắt đầu từ khi ông là sinh viên Đại học Bắc Kinh. Ông thuộc “thế hệ vàng” của khoa Toán - nhóm đã đào tạo nhiều nhà toán học quốc tế xuất sắc như nhà lý thuyết số Yun Zhiwei (MIT) hay nhà hình học đại số Xu Chenyang (Princeton).

Yuan sang Mỹ du học từ giữa những năm 2000, nhận bằng tiến sĩ Toán tại Đại học Rutgers dưới sự hướng dẫn của GS Xiaojun Huang - một học giả gốc Hoa nổi tiếng về hình học phức. Ông từng làm việc tại Đại học Johns Hopkins trước khi gia nhập Syracuse năm 2013.

Tại Syracuse, Yuan thăng tiến từ trợ lý giáo sư lên phó giáo sư và giáo sư chính thức, giành nhiều tài trợ nghiên cứu từ Quỹ Simons và được mời thuyết trình tại Đại hội Toán học Quốc tế ở Bắc Kinh. Trong 12 năm, ông đã giảng dạy hơn 10 môn ở cả bậc cử nhân và sau đại học.

Gia nhập Westlake, Yuan kỳ vọng thúc đẩy nghiên cứu giải tích phức, góp phần xây dựng cộng đồng toán học Trung Quốc. Ông sẽ giảng dạy, đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ và thu hút sinh viên giỏi theo học.

Dự kiến vào mùa xuân năm sau, ông sẽ mở một khóa học về biến phức nhiều chiều cho nghiên cứu sinh và sinh viên năm cuối. “Tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ có cơ hội tiếp cận toán học ở trình độ tiên tiến nhất”, giáo sư Yuan nói.