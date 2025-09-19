Theo trang Jimu News (Trung Quốc), anh Đinh, 37 tuổi, quê tỉnh Giang Tô (miền đông Trung Quốc), sau khi bảo vệ xong luận án tiến sĩ trong nước đã sang Bỉ làm nghiên cứu sau tiến sĩ về quản lý đất và sản xuất cây trồng. Anh đã công bố khoảng 30 bài báo khoa học.

Tiến sĩ Đinh quen vợ là chị Vương từ thời đại học. Cả hai kết hôn và định cư tại Bỉ từ năm 2015, nơi họ chào đón con đầu lòng. Tuy nhiên, ngoài công việc nghiên cứu, anh Đinh khó tìm được việc làm ổn định nên quyết định cùng vợ khởi nghiệp.

Có ngày, vợ chồng tiến sĩ Đinh thu tới 1.000 euro tiền bán mì. Ảnh: QQ.com

Tháng 5 vừa qua, họ mở quầy bán mì đậu cay, món đặc sản quê hương Trùng Khánh của chị Vương, tại các chợ địa phương ở Bỉ. Món ăn kết hợp sợi mì dai với hạt đậu mềm và nước sốt thịt heo đậm đà, hấp dẫn bởi vị cay và mặn. Để hợp khẩu vị khách châu Âu, chị Vương đã gia giảm độ cay.

Chị cho biết mình lớn lên cùng món ăn này và từ lâu đã ấp ủ ước mơ mở một tiệm bán. Tiệm chỉ bày vài bộ bàn ghế cho khách ngồi. Nguyên liệu chuẩn bị sẵn nên mỗi bát chỉ mất vài phút để phục vụ.

Hai vợ chồng chị chỉ mở bán hai ngày mỗi tuần, giá mỗi bát từ 7 đến 9 euro, tùy thuộc vào từng loại mì. Vào những ngày đông khách, doanh thu có thể vượt 1.000 euro. Khi không phụ vợ, anh Đinh vẫn tiếp tục tìm kiếm công việc toàn thời gian.

“Bán hàng rong cũng giống nghiên cứu thôi, chẳng phải mục đích chính vẫn là nuôi sống gia đình”, chị Vương chia sẻ.

Ngoài những ngày cùng vợ bán mì, tiến sĩ Đinh vẫn tiếp tục tìm việc nghiên cứu toàn thời gian. Ảnh: QQ.com

Theo SCMP, những đoạn video về quầy mì của cặp vợ chồng này đã thu hút hơn 78.000 người theo dõi trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong một clip "gây bão", một bà cụ chật vật cầm đũa rồi khen: “Đây là món mì Trung Quốc ngon nhất tôi từng ăn”. Một khách quen khác nói: “Tôi không ngờ hạt đậu lại có thể ngon đến thế”.

Câu chuyện của cặp đôi nhanh chóng lan truyền. Một cư dân mạng bình luận: “Họ thật sự là những doanh nhân tuyệt vời, đưa ẩm thực đường phố Trung Quốc ra thế giới và biến nó thành nguồn thu nhập”. Người khác viết: “Ẩm thực Trung Quốc có vô vàn món ngon xứng đáng được chia sẻ khắp nơi”.