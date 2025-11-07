Theo thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), tính đến hết tháng 10 năm nay, kim ngạch xuất khẩu của nước ta đạt 391 tỷ USD, tăng mạnh 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, với 76,44 tỷ USD, Bắc Ninh đã vươn lên dẫn đầu cả nước về xuất khẩu hàng hóa trong 10 tháng năm 2025, chính thức vượt TPHCM. So với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bắc Ninh tăng mạnh 30,6%.

Chỉ riêng tháng 10 vừa qua, xuất khẩu hàng hóa của Bắc Ninh đạt hơn 9,4 tỷ USD, chiếm gần 22,4% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Còn lũy kế 10 tháng năm 2025, Bắc Ninh chiếm 19,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta.

Tháng 10, xuất khẩu hàng hóa của TPHCM đạt gần 7,66 tỷ USD. Lũy kế 10 tháng năm 2025, TPHCM từ top đầu đã tụt xuống vị trí thứ hai.

TP Hải Phòng vẫn duy trì vị trí thứ ba với kim ngạch xuất khẩu đạt 30,05 tỷ USD. Xếp vị trí thứ 4 và 5 lần lượt là Phú Thọ và Đồng Nai, với kim ngạch xuất khẩu đạt 29,68 tỷ USD và 28,75 tỷ USD.

Như vậy, top 5 tỉnh, thành phố này chiếm 63,7% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 10 tháng năm 2025.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, đây cũng là 5 tỉnh, thành phố tập trung nhiều khu công nghiệp lớn nhất ở nước ta.

Thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan cho thấy, nhiều tỉnh vẫn có kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ở mức rất khiêm tốn.

Theo đó, trong 10 tháng qua, 4 tỉnh vẫn có kim ngạch xuất khẩu dưới ngưỡng 100 triệu USD, gồm: Cao Bằng đạt 42,3 triệu USD, Lai Châu 24,2 triệu USD, Sơn La 20,5 triệu USD và Điện Biên 5,5 triệu USD - là tỉnh có kim ngạch xuất khẩu thấp nhất cả nước.