Tháng 3/2022, Phạm Quang Anh bất ngờ được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn kèm huyết khối. Từ đó, cuộc sống của cậu học trò gắn liền với hành lang Bệnh viện Việt Đức, với kim tiêm, máy móc và những đêm dài mẹ con nắm chặt tay nhau chờ đợi phép màu.

Ba năm điều trị cũng là ba năm Quang Anh nhiều lần đối mặt với suy tim cấp. Có thời điểm, cơ thể nhỏ bé của em tưởng chừng không thể gượng dậy thêm lần nào nữa. Đỉnh điểm là những ngày cận Noel năm 2024, khi men tim của em tăng cao, bệnh tiến triển nhanh, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Quang Anh sau khi được ghép tim. Ảnh: BVCC

Ngày 17/2/2025, sau Tết Nguyên đán, các bác sĩ cho Quang Anh về nhà ngủ một đêm trước khi quay lại viện vào sáng hôm sau. Máy thở, monitor được chuẩn bị sẵn, y bác sĩ sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất.

Phép màu đã đến chỉ ít ngày sau đó, Quang Anh nhận được trái tim phù hợp từ một người hiến chết não. Hội đồng chuyên môn quyết định tiến hành ghép tim ngay lập tức, bởi trái tim cũ của em đã giãn quá mức, không thể chờ đợi thêm. Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảnh khắc sinh tử, nơi một sự ra đi lặng lẽ đã thắp sáng một cuộc đời mới.

Quang Anh sau gần 1 năm mang trái tim mới. Ảnh: BVCC

Đến nay, sau gần một năm ghép tim, Quang Anh đã hồi phục tốt, có thể ăn uống, học tập và sinh hoạt như bao bạn bè cùng trang lứa.

Nam sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT với ước mơ thi vào Đại học Y Hà Nội, để sau này trở thành bác sĩ, tiếp nối hành trình cứu người và mang lại hy vọng cho những bệnh nhân tim đang từng ngày chờ được hồi sinh.