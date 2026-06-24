Giữa ồn ào hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc thừa nhận ê-kíp dùng AI để xử lý hình ảnh khiến một số chi tiết trong thư trúng tuyển Đại học Columbia (Mỹ) bị sai và xin lỗi đến khán giả vì sự sơ suất này thì ngày 24/6 Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 Lê Phương Thảo gây chú ý với bài đăng có tiêu đề "Mình vừa được Harvard hỗ trợ khoảng 50% học phí cho học kỳ tới" kèm ảnh chụp màn hình trang web của Harvard Extension School.

Theo thông tin trong ảnh, hệ thống ghi nhận trạng thái học tập của Lê Phương Thảo trong cả 2 học kỳ Thu 2026 và Xuân 2027 đều là "less than half time" (học ít hơn nửa học phần tiêu chuẩn của một sinh viên toàn thời gian - PV).

Chi phí dự kiến cho chương trình học của cô khoảng 7.160 USD/2 học kỳ (khoảng 188,5 triệu đồng). Người đẹp được quỹ của trường hỗ trợ tài chính 1.800 USD/học kỳ, tổng là 3.600 USD (khoảng 94,8 triệu đồng).

Nội dung á hậu Lê Phương Thảo đăng tải gây chú ý khi từ "Institutioanl" trong câu "If you completed the Fall/Spring Application for Institutioanl Aid, the enrollments you reported are listed below" bị sai chính tả.

Bức ảnh được cho là chụp từ trang web của trường có từ bị sai chính tả gây chú ý. Ảnh: NVCC

Cụ thể, từ "Institutional" (hỗ trợ tài chính của nhà trường) bị viết sai thành "Institutioanl". Nhiều ý kiến khó tin việc trang web của Harvard Extension School mắc lỗi chính tả sơ đẳng này.

Phần chia sẻ của Lê Phương Thảo cũng gây bàn tán bởi cách sử dụng ngôn từ và trích dẫn thông tin.

Theo đó, dù tên đầy đủ của đơn vị là Harvard Extension School và việc hỗ trợ tài chính được thực hiện bởi quỹ Harvard Extension School Grant, Lê Phương Thảo vẫn viết tiêu đề "được Harvard hỗ trợ 50% học phí cho học kỳ tới".

Toàn bộ bài đăng của người đẹp đều gọi tên trường là "Harvard Extension" đồng thời đặt cạnh "Harvard College" (trường đại học danh giá và uy tín bậc nhất Đại học Harvard - PV) cùng thông tin "tỷ lệ tuyển sinh của Harvard College khoảng 3%" dễ gây hiểu nhầm và ngộ nhận về vị trí, uy tín và đẳng cấp của hai trường này.

Tháng 3/2025, Lê Phương Thảo gây tranh cãi với video ghi lại khoảnh khắc bật khóc khi "nhận thư chấp thuận chính thức trở thành sinh viên thạc sĩ tại Đại học Harvard tập trung vào Chính phủ, nghiên cứu chính trị".

Á hậu Lê Phương Thảo thường sử dụng tên "Harvard" trong các chia sẻ thay vì "Harvard Extension School". Ảnh: FBNV

Chia sẻ trên bị người dùng mạng phản ứng vì Harvard Extension School thuộc Harvard Division of Continuing Education (HDCE) - một đơn vị thuộc Đại học Harvard - chuyên về giáo dục thường xuyên, cung cấp các chương trình giáo dục cho người đi làm, đào tạo sau đại học theo hình thức linh hoạt, các khóa học trực tuyến...

Để theo học chương trình đào tạo thạc sĩ tại đây, sinh viên không cần nộp điểm GMAT/GRE - kỳ thi kiểm tra năng lực chuẩn hóa bắt buộc để học thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường đại học quốc tế; không bị yêu cầu GPA (điểm trung bình tích lũy) hệ đại học; không đòi hỏi thư giới thiệu hay các hình thức bổ sung khác như viết luận, phỏng vấn...

Bị chỉ trích cố ý nhập nhèm thông tin về đơn vị đào tạo, Lê Phương Thảo không phản hồi trực tiếp mà tiếp tục thông tin mập mờ: "Chương trình thạc sĩ tại Havard mà tôi đang theo có quy trình tuyển sinh khác biệt so với bậc đại học".

Người đẹp kiên quyết dùng từ "Havard" trong toàn bộ phần chia sẻ dài như: "việc được nhận vào Harvard", "đến Harvard không phải vì danh tiếng hay thương hiệu của trường", "cô gái Việt Nam chinh phục Harvard"... thay vì Harvard Extension School.