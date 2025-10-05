Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về đề xuất được nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển chiến lược, kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh TPHCM đang thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, với định hướng trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, nâng cao năng lực kết nối nội vùng – liên vùng.

Theo Vingroup, sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TPHCM, nhu cầu phát triển trục kết nối trực tiếp giữa các khu vực ven biển trở nên cấp thiết. Hiện tại, khu vực Cần Giờ - Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) được xác định có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và đô thị sinh thái. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế, chủ yếu phải di chuyển bằng phà hoặc các tuyến đường vòng, gây tốn kém thời gian và chi phí.

Vingroup muốn nghiên cứu làm tiếp đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: Nguyễn Huế.

Doanh nghiệp cho rằng việc đầu tư tuyến đường vượt biển này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng quan trọng; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thương mại mạnh mẽ; mở rộng không gian đô thị bền vững cho TPHCM về phía ven biển.

"Chủ trương cho phép nghiên cứu là bước đi quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để khởi động quá trình nghiên cứu tính khả thi và đúng định hướng phát triển của thành phố," Vingroup nêu trong văn bản và bày tỏ tinh thần đồng hành hiện thực hóa quy hoạch hạ tầng giao thông trọng điểm.

Tập đoàn này cũng cam kết đồng hành lâu dài, góp phần nâng cao năng lực kết nối vùng và phát triển bền vững không gian ven biển TPHCM.

Trước đó, VinSpeed, một công ty thuộc Tập đoàn Vingroup cũng đề xuất TPHCM được đầu tư tuyến metro TPHCM – Cần Giờ dài 48,5km, kinh phí khoảng 4 tỷ USD. Doanh nghiệp dự kiến khởi công quý 4 năm nay và hoàn thành đầu 2028.

Dự án được đề xuất có tốc độ tối đa 350km/h, thiết kế đường đôi, khổ 1.435mm. Vận tốc này gấp hơn ba lần metro Bến Thành - Suối Tiên (110km/h).