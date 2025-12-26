Theo ông Trần Xuân Trung - Giám đốc Dự án FABiBox, đây là một điều khá bất ngờ bởi phần lớn người dùng, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ, thường cần khá nhiều thời gian để cân nhắc và làm quen trước khi áp dụng vào vận hành hằng ngày.

Ông Trung chia sẻ: “Điều này xuất phát từ đặc thù rất riêng của nhóm hộ kinh doanh nhỏ, họ không phản đối việc ứng dụng công nghệ, nhưng lại đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi có thể làm gián đoạn nhịp bán hàng quen thuộc”.

Trong bối cảnh áp lực về quản lý doanh thu, thuế và hóa đơn điện tử ngày càng rõ nét, đặc biệt trước cột mốc chuyển đổi mô hình thuế sang kê khai từ 1/1/2026, nhiều chủ quán buộc phải nhìn lại cách vận hành của mình. Họ cần một công cụ đủ đơn giản, dễ hiểu và có thể áp dụng ngay, giúp họ kiểm soát dòng tiền mà không làm đảo lộn quy trình vận hành vốn có.

Chính từ những quan sát thực tế đó, FABiBox được iPOS.vn phát triển như một giải pháp quản lý bán hàng tinh gọn trên đa dạng thiết bị, tập trung vào những nhu cầu cốt lõi nhất của hộ kinh doanh. Phần mềm được xây dựng tập trung vào những tính năng bán hàng cơ bản nhất: tạo món, lên đơn, thanh toán, báo cáo doanh thu, dòng tiền… Cách tiếp cận này giúp chủ quán có thể sử dụng ngay mà không cần thay đổi thói quen vận hành, sẵn sàng áp dụng vào thực tế ngay từ những ngày đầu tiếp cận.

Với ông Trần Xuân Trung, tín hiệu tích cực ban đầu của FABiBox không được đo bằng số lượng người dùng hay lượt tải. “Điều quan trọng nhất là các chủ quán bắt đầu chủ động hơn trong việc ghi nhận doanh thu, quản lý chi phí và phân biệt rõ dòng tiền kinh doanh với tiền cá nhân. Khi thói quen đó hình thành, công nghệ mới thực sự tạo ra giá trị”, ông Trung nói.

Ông Trần Xuân Trung - Giám đốc Dự án FABiBox - Công ty Cổ phần iPOS.vn

Trong chiến lược dài hạn, FABiBox sẽ tiếp tục được cải thiện về tính năng. Khi chủ quán có nhu cầu mở rộng và quản lý sâu hơn, sản phẩm cũng sẽ từng bước được hoàn thiện để đồng hành cùng sự phát triển đó. “Nhu cầu của khách hàng đến đâu, chúng tôi sẽ phát triển sản phẩm tới đó”, ông Trần Xuân Trung khẳng định.

Việc nhiều hộ kinh doanh đưa FABiBox vào vận hành ngay từ tuần đầu ra mắt cho thấy một tín hiệu tích cực: khi nhu cầu quản lý chín muồi và giải pháp đủ đơn giản, các chủ quán sẽ dễ dàng thích nghi trước những thay đổi của thị trường một cách tự nhiên, không áp lực.