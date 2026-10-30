Tính đến ngày 21/10, quy mô thị trường cổ phiếu đã chạm mốc 10,16 triệu tỷ đồng (chiếm 79,1% GDP ước tính năm 2025) cùng hơn 14 triệu tài khoản nhà đầu tư chứng khoán.

Đây là thông tin được bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), nêu tại Diễn đàn thị trường vốn Việt Nam 2026 vào chiều 30/10 do UBCKNN và báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Theo bà Phương, việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9, mở ra cơ hội tiếp cận rộng hơn với các nhà đầu tư tổ chức và dòng vốn quốc tế.

Tính đến ngày 21/10, quy mô thị trường cổ phiếu đạt 10,16 triệu tỷ đồng, tương đương 79,1% GDP ước tính năm 2025. Quy mô thị trường trái phiếu niêm yết đạt khoảng 2,94 triệu tỷ đồng, tương đương 22,9% GDP. Số lượng tài khoản nhà đầu tư đã vượt 14 triệu.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Quang Định

Dù vậy, theo bà Phương, nâng hạng không phải đích đến cuối cùng mà chỉ là điểm khởi đầu cho một giai đoạn cạnh tranh khắt khe hơn. Khả năng thu hút vốn còn phụ thuộc vào chất lượng thị trường, sức hấp dẫn của doanh nghiệp và môi trường đầu tư.

"Có thể nói, việc nâng hạng tạo thêm cơ hội cho thị trường, nhưng chất lượng hoạt động và triển vọng phát triển của doanh nghiệp mới là những yếu tố quan trọng để thu hút các dòng vốn đầu tư dài hạn", bà Phương nói.

Do đó, doanh nghiệp niêm yết cần chủ động nâng cao chất lượng quản trị theo thông lệ quốc tế, chú trọng hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR), cải thiện chất lượng báo cáo tài chính và tăng cường công bố thông tin bằng tiếng Anh để nhà đầu tư nước ngoài thuận lợi tiếp cận.

Ở góc độ quỹ đầu tư, ông Đinh Đức Minh, Giám đốc đầu tư cấp cao VinaCapital, cho biết quyết định rót vốn của các quỹ không chỉ dựa trên lợi nhuận kế toán mà còn phụ thuộc vào nhiều tiêu chí khắt khe.

Trước hết, quỹ đánh giá tính bền vững của mô hình kinh doanh, tiềm năng phát triển và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Năng lực ban lãnh đạo và chất lượng quản trị cũng là những yếu tố được xem xét. Bên cạnh đó, các quỹ đặc biệt quan tâm đến tính minh bạch thông tin và trách nhiệm của ban lãnh đạo trong việc bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số.

Ông Minh cũng cho rằng một trong những lý do khiến các quỹ thận trọng với doanh nghiệp dù lợi nhuận tăng trưởng là chất lượng tăng trưởng. Một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận kế toán tăng đột biến nhưng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh không tăng tương ứng. Lợi nhuận có thể chủ yếu đến từ các khoản thu nhập bất thường hoặc giao dịch tài chính ngắn hạn, thay vì hoạt động kinh doanh cốt lõi tạo ra giá trị bền vững.

Ông cũng nêu mấu chốt của một số doanh nghiệp báo lãi tăng trưởng nhưng các quỹ đầu tư vẫn thận trọng, nằm ở chất lượng tăng trưởng. Nhiều đơn vị ghi nhận lợi nhuận sổ sách đột biến nhưng dòng tiền kinh doanh lại không đi đôi tương xứng, lợi nhuận chủ yếu đến từ các khoản thu nhập bất thường hoặc giao dịch tài chính ngắn hạn mà không tạo ra giá trị bền vững. Ngoài ra, mức định giá chào bán thiếu thực tế cũng là rào cản lớn.

“Nhiều doanh nghiệp khi chào bán cổ phiếu thường có xu hướng cố tình đánh bóng số liệu để đẩy giá lên càng cao càng tốt. Với những thương vụ bị thổi phồng định giá vượt quá giá trị thực, quỹ đầu tư chắc chắn sẽ đứng ngoài”, ông Minh nhận định.