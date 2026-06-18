Ninh Bình:

"Cơn bão kép" khiến nhiều cơ sở du lịch lao đao

Để thấy được sự quý giá của những ngày nhộn nhịp khách hiện tại, những người làm du lịch tại Thịnh Long đã trải qua một giai đoạn kiệt quệ kéo dài từ năm 2019. Trước thời điểm đó, bãi biển này từng là điểm đến sôi động, mỗi năm đón hàng trăm nghìn lượt du khách. Các nhà hàng, khách sạn ven biển hoạt động hết công suất, giúp nhiều hộ kinh doanh "phất" lên nhanh chóng.

Tin tưởng vào đà tăng trưởng, năm 2016, bà Trần Thị Cam, chủ khách sạn K.L đã mạnh tay mua đất, đầu tư xây dựng khách sạn với kỳ vọng đón đầu phân khúc khách hàng có khả năng chi trả cao.

"Thời điểm đó khách rất đông, giá phòng 1,4-1,5 triệu đồng/đêm vẫn kín chỗ. Thấy lượng khách ổn định nên từ khách sạn quy mô 27 phòng, tôi vay ngân hàng thêm 7,5 tỷ đồng để tiếp tục xây khu B, nâng quy mô lên 54 phòng. Chỉ sau khoảng 2 năm, tôi trả được hơn 4 tỷ đồng tiền nợ", bà Cam nhớ lại thời hoàng kim.

Bà Trần Thị Cam nhớ lại thời điểm khó khăn do lượng khách sụt giảm. Ảnh: Trọng Tùng

Thế nhưng, từ cuối năm 2018, lượng khách bắt đầu giảm dần. Biến cố thực sự ập đến từ năm 2020 khi dịch Covid-19 bùng phát, tiếp đó là tình trạng sạt lở và hư hỏng tuyến kè biển. Nhiều cơ sở dịch vụ sát mép nước buộc phải tháo dỡ, dừng hoạt động để phục vụ triển khai dự án củng cố, hoàn thiện đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh.

Từ một điểm đến nhộn nhịp, Thịnh Long rơi vào cảnh đìu hiu kéo dài. Doanh thu gần như "trắng" suốt nhiều năm, trong khi chi phí duy tu và tiền lãi ngân hàng đè nặng khiến gia đình bà Cam rơi vào thế khó. Bà kể rằng đã phải bán bớt đất đai để cầm cự, có lúc muốn bán đứt khách sạn để trả nợ nhưng khu du lịch quá vắng khách, không ai dám đầu tư.

Câu chuyện của bà Cam cũng là tình trạng chung của nhiều hộ kinh doanh tại đây. Có người phải xoay xở "lấy ngắn nuôi dài", bán tài sản tích lũy; có người không trụ nổi rơi vào cảnh vỡ nợ.

Ông Lại Văn Ban, quản lý khách sạn H.A, chia sẻ: "Trước đây khách sạn có tới 14 nhân viên làm việc liên tục, nhưng những năm gần đây chỉ còn mình tôi duy trì. Dịp 30/4-1/5 năm ngoái thậm chí còn không có một khách nào đặt phòng".

Hồi sinh ấn tượng

Bước ngoặt đến với Thịnh Long vào đầu mùa du lịch năm 2026, khi dự án xử lý sạt lở đê biển cơ bản hoàn thành, trả lại không gian an toàn và diện mạo mới cho bãi biển.

Những ngày hè vừa qua, tuyến đường ven biển Thịnh Long chật kín ô tô, bãi tắm đông nghịt du khách từ sáng đến tối. Các nhà hàng hải sản tấp nập người ra vào, hàng loạt cơ sở lưu trú rơi vào tình trạng "cháy phòng".

Khu du lịch Thịnh Long đón đông đảo khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Du khách đổ về Thịnh Long trong ngày khai trương mùa du lịch biển 2026.

Theo số liệu từ Sở Du lịch Ninh Bình, chỉ trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, khu vực ven biển của tỉnh đã đón hơn 329.000 lượt khách. Lễ khai mạc mùa du lịch biển tổ chức tại Thịnh Long đã tạo ra một cú hích lớn. Nhờ chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao sôi động, hệ thống cơ sở lưu trú tại các xã ven biển liên tục kín khách, công suất buồng phòng những ngày cao điểm đạt từ 95% đến 100%.

Tại khách sạn của bà Cam, ngay từ trước kỳ nghỉ lễ, toàn bộ 54 phòng đã được khách đặt kín. Nhiều du khách liên hệ sát ngày đành phải nhận lời từ chối vì không còn chỗ.

"Từ năm 2019 đến nay tôi mới lại được cảm nhận không khí mùa du lịch. Mấy năm trước khách rất thưa thớt, còn năm nay phòng kín từ sớm nên chúng tôi ai cũng phấn khởi", bà Cam nói.

Sau nhiều năm hoạt động cầm chừng, dịp nghỉ lễ năm nay, khách sạn của gia đình bà Cam hết phòng từ sớm.

Ông Trần Văn Sắc - chủ một cơ sở lưu trú tại Thịnh Long, cho hay toàn bộ hơn 100 phòng nghỉ đều được khách đặt từ sớm. Tín hiệu khởi sắc mạnh mẽ này giúp khách sạn tự tin đặt mục tiêu đón khoảng 10.000 lượt khách trong năm 2026.

Đáng chú ý, để giữ chân du khách và xây dựng hình ảnh đẹp, nhiều cơ sở lưu trú quyết định không tăng giá dịp lễ, niêm yết ổn định ở mức 500.000 đồng/đêm. Bà Cam cho rằng, việc công khai giá rõ ràng, nâng cao chất lượng dịch vụ để khách quay lại mới là chiến lược sống còn vào thời điểm này.

Chị Trần Ngọc Minh (trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) nhận xét: "Du lịch tại Thịnh Long sôi động hơn hẳn so với năm trước. Để ra được bãi tắm 3, tôi phải đi bộ hơn 1km do tắc đường. Bãi tắm ở đây rộng, nước trong xanh nên tôi chắc chắn sẽ quay lại".

Tuyến đê biển dẫn ra bãi tắm 3 ken đặc người và phương tiện trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Kế hoạch tái định vị thương hiệu

Lượng khách tăng vọt không chỉ là phao cứu sinh cho các chủ cơ sở kinh doanh mà còn là động lực để chính quyền địa phương tái định vị thương hiệu biển Thịnh Long.

Ông Trần Minh Đăng, Bí thư Đảng uỷ xã Hải Thịnh, thông tin, mùa du lịch năm nay, khu du lịch Thịnh Long đặt mục tiêu đón trên 500.000 lượt khách và đạt mức doanh thu từ du lịch trên 500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương cũng thẳng thắn nhìn vào những điểm hạn chế cốt lõi. Thịnh Long có bãi tắm dài, cát trắng mịn và giao thông ngày càng thuận tiện nhờ nằm trong Khu kinh tế Ninh Cơ. Thế nhưng, sản phẩm du lịch hiện tại vẫn còn quá đơn điệu. Phần lớn du khách đến đây chỉ với mục đích tham quan, tắm biển rồi về trong ngày, dẫn đến mức chi tiêu chưa cao.

Bãi biển Thịnh Long nhộn nhịp trở lại sau nhiều năm trầm lắng.

"Dù có lợi thế về cảnh quan và vị trí kết nối giao thông, nhưng nếu chỉ khai thác tắm biển đơn thuần thì Thịnh Long rất khó cạnh tranh với nhiều điểm du lịch khác. Vì thế, chúng tôi quyết tâm thay đổi từ tư duy đến cách làm du lịch để từng bước nâng cao sức hút của điểm đến, hướng tới sự chuyên nghiệp và đa dạng trải nghiệm", ông Đăng nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thời gian tới, địa phương sẽ tập trung phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm. Việc kết nối bãi biển với các điểm đến văn hóa, tâm linh và đời sống như nhà thờ đá Hải Thịnh, chùa Linh Ứng hay các làng chài ven biển sẽ được đẩy mạnh.

Các tour, tuyến du lịch chuyên nghiệp sẽ được hình thành nhằm níu chân du khách lưu trú lâu hơn, qua đó gia tăng mức chi tiêu, tạo nguồn thu ổn định cho người dân và thúc đẩy kinh tế vùng ven biển phát triển một cách bền vững.