Ghi nhận của PV trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tại khu du lịch biển Thịnh Long, ngay từ sáng sớm, từng dòng người đã đổ về đây vui chơi, nghỉ dưỡng. Dọc bờ biển dài, hàng nghìn du khách chen kín khu vực bãi tắm, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp hiếm thấy sau nhiều năm trầm lắng.
Các tuyến đường và bãi tắm tại khu du lịch Thịnh Long đều tấp nập. Không khí sôi động kéo dài từ sáng đến tối.
Các dịch vụ du lịch cũng “ăn nên làm ra”. Hàng quán ven biển hoạt động hết công suất, nhiều nhà hàng trong tình trạng kín bàn. Nhà nghỉ, khách sạn quanh khu vực bãi biển Thịnh Long đã sớm “cháy phòng”.
Sau thời gian dài du lịch trầm lắng, sự trở lại đông đúc của du khách khiến nhiều người làm dịch vụ không giấu được niềm vui, kỳ vọng mùa du lịch năm nay sẽ khởi sắc.
Hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Quất Lâm vẫn chưa thể phục hồi sau nhiều năm ảm đạm. Hiện nay, khu vực ven biển chỉ còn lác đác một vài nhà hàng, khách sạn còn mở cửa phục vụ, song lượng khách cũng không đông dù đang là dịp cao điểm nghỉ lễ.
Còn tại khu vực bãi biển gần nhà thờ đổ Hải Lý (xã Hải Tiến) vẫn thu hút đông đảo người ghé thăm, vui chơi, chụp ảnh. Công trình mang vẻ đẹp hoang sơ, nhuốm màu thời gian tiếp tục là điểm nhấn độc đáo của vùng ven biển Ninh Bình.