Ghi nhận của PV trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tại khu du lịch biển Thịnh Long, ngay từ sáng sớm, từng dòng người đã đổ về đây vui chơi, nghỉ dưỡng. Dọc bờ biển dài, hàng nghìn du khách chen kín khu vực bãi tắm, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp hiếm thấy sau nhiều năm trầm lắng.

Tuyến đê biển dẫn vào bãi tắm 3 Thịnh Long, phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số

Lượng người đổ về tăng đột biến khiến tuyến đường dẫn vào khu vực bãi tắm rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ

Các tuyến đường và bãi tắm tại khu du lịch Thịnh Long đều tấp nập. Không khí sôi động kéo dài từ sáng đến tối.

Các dịch vụ du lịch cũng “ăn nên làm ra”. Hàng quán ven biển hoạt động hết công suất, nhiều nhà hàng trong tình trạng kín bàn. Nhà nghỉ, khách sạn quanh khu vực bãi biển Thịnh Long đã sớm “cháy phòng”.

Sau thời gian dài du lịch trầm lắng, sự trở lại đông đúc của du khách khiến nhiều người làm dịch vụ không giấu được niềm vui, kỳ vọng mùa du lịch năm nay sẽ khởi sắc.

Dưới làn nước mát, từng nhóm gia đình, bạn trẻ thoải mái vui đùa, tắm biển

Trái ngược với sự nhộn nhịp tại Thịnh Long, bãi biển Quất Lâm lại khá vắng vẻ

Dù vẫn có du khách đến tham quan, tắm biển, song lượng người đổ về đây không nhiều, không xuất hiện cảnh đông đúc như thời gian cao điểm của nhiều năm trước

Bãi tắm Quất Lâm có nhiều rác thải, bèo trôi dạt vào bờ, không chỉ gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của du khách

Loạt nhà hàng, khách sạn ven biển tại Quất Lâm vẫn bị bỏ hoang suốt nhiều năm, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối

Hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Quất Lâm vẫn chưa thể phục hồi sau nhiều năm ảm đạm. Hiện nay, khu vực ven biển chỉ còn lác đác một vài nhà hàng, khách sạn còn mở cửa phục vụ, song lượng khách cũng không đông dù đang là dịp cao điểm nghỉ lễ.

Còn tại khu vực bãi biển gần nhà thờ đổ Hải Lý (xã Hải Tiến) vẫn thu hút đông đảo người ghé thăm, vui chơi, chụp ảnh. Công trình mang vẻ đẹp hoang sơ, nhuốm màu thời gian tiếp tục là điểm nhấn độc đáo của vùng ven biển Ninh Bình.