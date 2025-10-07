Buổi showcase phim Cải mả vừa diễn ra tại TPHCM, quy tụ dàn diễn viên Rima Thanh Vy, Hoàng Mèo, Avin Lu, Kiều Trinh, Lê Huỳnh... và đạo diễn Thắng Vũ.

Diễn viên Thiên An.

Trước đó, nhà sản xuất công bố Thiên An là diễn viên trong phim. Tuy nhiên, giữa những lùm xùm đời tư, tên của cô bị cắt khỏi poster chính. Thiên An cũng không có mặt tại buổi showcase.

Tại họp báo chiều 7/10 tại TPHCM, vai trò của diễn viên Thiên An trong phim và những ồn ào xoay quanh cô nhận nhiều sự quan tâm.

Trước câu hỏi: Diễn viên Thiên An liệu có bị cắt khỏi phim không và nếu cắt thì bao nhiêu phần trăm?, đạo diễn Thắng Vũ thay mặt ê-kíp phản hồi.

Clip đạo diễn Thắng Vũ chia sẻ về vụ việc của Thiên An

Theo anh, sau 2 năm đồng hành với dự án, tinh thần của ê-kíp là điều quan trọng nhất. Mỗi người đều đóng góp phần quan trọng trong câu chuyện chung của phim dù có thể xuất hiện ít hay nhiều.

"Chuyện lùm xùm vừa rồi, tôi hy vọng nó không ảnh hưởng quá tiêu cực đến công sức những người còn lại. Còn chuyện có cắt hay không và ít hay nhiều, tôi nghĩ nó không quan trọng", anh nói.

Theo Thắng Vũ, điều quan trọng nhất khi mọi người xem phim sẽ thấy thời lượng của mỗi diễn viên được quyết định bởi câu chuyện.

Đạo diễn Thắng Vũ và nhà sản xuất Emily chia sẻ tại sự kiện.

Khi ngồi trong phòng dựng, anh để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, chuyên nghiệp, chứ không ảnh hưởng bởi chuyện của Thiên An trước đây hay sau đó.

Về lý do vì sao Thiên An bị cắt khỏi poster, nam đạo diễn nói điều này là vấn đề của đội ngũ truyền thông. Anh không nắm rõ nên xin phép không chia sẻ.

Trong sự kiện, đoàn phim cũng chiếu đoạn best cut với phân đoạn có sự xuất hiện của Thiên An. Điều này cũng đồng nghĩa vai diễn của nữ diễn viên vẫn được giữ khi phim ra rạp vào thời gian tới.

Thiên An và Jack vướng ồn ào tranh chấp thời gian qua.

Thiên An thời gian qua vướng tranh chấp pháp lý với ca sĩ Jack.

Nữ diễn viên từng lên tiếng trên trang cá nhân: "Im lặng không phải vì sợ mà vì tưởng bên đó muốn nhận con tử tế. Ai dè chỉ là cái cớ để ép hai mẹ con vào đường cùng".

Nữ diễn viên cho biết đã nộp đầy đủ bằng chứng, vi bằng và sẽ để pháp luật phân xử đúng sai.

Trong khi đó, phía Jack cũng có động thái đáp trả. Vụ kiện giữa Jack - Thiên An đến nay chưa có kết quả.

Phim Cải mả do Thắng Vũ làm đạo diễn, khai thác đề tài nghi lễ cải táng. Lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật, phim theo chân đại gia đình thực hiện việc bốc mộ, đối diện những ký ức và những bí mật ẩn giấu dần được bóc trần.

Dàn diễn viên phim trong buổi ra mắt chiều 7/10.

Phim không tập trung vào một nhân vật trung tâm mà xoay quanh cả 1 đại gia đình. Các set quay gắn liền với màu sắc, tính cách riêng của từng nhân vật.

Phim chọn chi tiết đặc trưng vùng miền, từ tiểu sành ở miền Bắc đến cách xử lý hài cốt ở miền Nam, tái dựng nghĩa trang với vàng mã, mâm cúng nhằm tôn trọng văn hóa. Tác phẩm dự kiến công chiếu từ ngày 31/10.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC