Thiên An đăng tâm thư vào trưa ngày 5/6 với tiêu đề "Viết cho Jack, cho Sol và cho em" thể hiện sự mệt mỏi. Cô viết: "4 năm rồi Jack, em không muốn chịu đựng cuộc sống như thế này nữa. Và em biết anh cũng vậy".

Tâm thư bắt đầu bằng việc Thiên An kể về cuộc trò chuyện với một người bạn, khi được hỏi cả hai đang làm tất cả những điều này để làm gì, cô không trả lời được và khóc.

"Em chỉ muốn xin lỗi chính em, xin lỗi Sol và cả anh. Jack, em cũng làm sai" - Thiên An tâm sự và thẳng thắn thừa nhận việc đưa những câu chuyện riêng tư ra công chúng là sai lầm.

Jack và Thiên An. Ảnh: Tư liệu

Cô bày tỏ lo lắng khi con gái có những câu hỏi khiến cô đau lòng và mong muốn thoát khỏi vòng xoáy tiêu cực. "Em muốn dừng lại tất cả ở đây, Jack. Em cần sống một cuộc sống mới, em muốn con và em thoát ra khỏi những điều tiêu cực". Điều cô mong nhất là con gái hiểu mình được sinh ra từ tình yêu.

Về việc Jack khởi kiện, Thiên An thể hiện thái độ không né tránh: "Đơn kiện, phiên tòa, yêu cầu xét nghiệm ADN... Nếu anh cho những điều đó cần thiết, anh có thể tiếp tục tiến hành. Em và luật sư sẵn sàng tham gia tất cả các phiên xét xử với đầy đủ trách nhiệm. Em không sợ hãi và cũng không né tránh".

Tâm thư của Thiên An được chia sẻ trong bối cảnh vụ kiện tụng giữa Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) và cô đang diễn ra căng thẳng.

Ngày 26/5, công ty quản lý Jack - J97 Entertainment phát thông cáo báo chí, tuyên bố nộp đơn tố cáo Thiên An vì đăng tải các bài viết vào ngày 19/1 và 20/1/2025 trên mạng xã hội, bị cho "sai sự thật, xúc phạm danh dự và gây tổn thương tinh thần" cho Jack. Nội dung các bài viết của Thiên An liên quan đến việc cô mang thai và ám chỉ một nam ca sĩ vô trách nhiệm, khiến dư luận hiểu lầm về Jack.

Ngày 28/5/2025, thông qua công ty luật đại diện, Thiên An phản hồi, khẳng định chưa nhận được bất kỳ văn bản nào từ tòa án về vụ kiện và sẽ hợp tác với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi mình và con gái. Thiên An phủ nhận cáo buộc ngăn cản Jack gặp con, cho biết Jack chưa từng trực tiếp liên hệ để thăm nom bé Sol và từ chối để tên trong giấy khai sinh con, cũng như không tiến hành giám định ADN.

Ngày 29/5/2025, J97 Entertainment thông báo Tòa án Nhân dân TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương thụ lý vụ kiện Jack đối với Thiên An với hai yêu cầu chính: xác định bé T.N.Y.Đ. (Sol) - con của Jack và yêu cầu Thiên An không được ngăn cấm Jack thực hiện trách nhiệm làm cha, bao gồm quyền thăm nom và nuôi dưỡng con.

Minh Dũng