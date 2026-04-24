Theo thông tin mới nhất từ Sở Xây dựng TPHCM, thành phố đang khẩn trương triển khai phương án tổ chức phân làn linh hoạt theo thời gian (mô hình đường 3 chiều) trên trục Cộng Hòa, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/5 tới.

Điểm mấu chốt của phương án này là việc cải tạo, xén bớt dải phân cách đoạn từ mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh đến cầu vượt thép Lăng Cha Cả để tạo thêm làn xe "biến hóa".

Hình ảnh đường Cộng Hòa lạ lẫm sau khi xóa 3km dải phân cách giữa. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tú - Phó trưởng Phòng Quản lý xây dựng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM), làn đường này sẽ thay đổi hướng lưu thông theo 2 kịch bản: buổi sáng, ưu tiên chiều từ An Sương vào trung tâm; buổi chiều, đảo chiều để ưu tiên thoát xe từ trung tâm về ngã tư An Sương.

Song song đó, thành phố sẽ áp dụng mô hình điều khiển thông minh "làn sóng xanh". Hệ thống đèn tín hiệu dựa trên dữ liệu mật độ giao thông thời gian thực sẽ được vận hành tại các nút giao Cộng Hòa - 18E và Cộng Hòa - Út Tịch.

Công nghệ này giúp tạo ra chuỗi đèn xanh liên tục, hỗ trợ dòng xe di chuyển thông suốt, xóa bỏ tình trạng dừng chờ nhiều gây ức chế cho người dân.

Mặt đường được mở rộng sau khi phá bỏ dải phân cách giữa. Ảnh: TK

Đường Cộng Hòa đã sẵn sàng cho phương án phân làn linh hoạt. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Theo số liệu của Sở Xây dựng, đường Cộng Hòa đang gánh chịu áp lực lớn với lưu lượng phương tiện vượt xa thiết kế ban đầu. Với mật độ này, chỉ cần một va chạm nhẹ hoặc một chiếc xe chết máy cũng đủ khiến hàng nghìn phương tiện "chôn chân" kéo dài.

Đặc biệt, dù đã có cầu vượt tại nút giao Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám nhưng nơi đây vẫn là điểm nóng ùn tắc thường xuyên. Trước đó, thành phố đã phải "chữa cháy" bằng cách đóng các giao lộ tại Tân Kỳ Tân Quý và Ấp Bắc để giảm xung đột giao thông trực diện.

Như VietNamNet thông tin, Trung tâm Quản lý Giao thông - Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) đang triển khai xóa bỏ hơn 3km dải phân cách cùng hạ tầng cây xanh, chiếu sáng ở giữa đường Cộng Hòa, giúp mặt đường rộng thêm từ 2-3m.

Đường Cộng Hòa thường xuyên ùn tắc khi chưa phá bỏ dải phân cách. Ảnh: Nguyễn Huế

Định hướng làm đường trên cao

Bên cạnh giải pháp mặt đất, thành phố đang định hướng đầu tư tuyến đường trên cao trục Trường Chinh - Cộng Hòa dài 11,2km với quy mô 4 làn xe.

Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tú, dự án này sẽ tận dụng chính dải phân cách giữa hiện hữu để thi công, giúp giảm tối đa chi phí giải phóng mặt bằng và hạn chế xáo trộn đời sống người dân.

Tuyến đường trên cao dự kiến đi từ An Sương đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đồng bộ với dự án mở rộng Quốc lộ 22 lên 60m. Khi hoàn thành, trục này sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại từ cửa ngõ Tây Bắc vào trung tâm thành phố.

Hiện nay, Công ty Phát Đạt đã gửi đề xuất UBND TPHCM đầu tư dự án theo hình thức PPP (hợp đồng BT) với tổng vốn sơ bộ khoảng 15.710 tỷ đồng. Công trình dự kiến rộng 60m, vận tốc thiết kế 80km/h.

Nếu được chấp thuận, "siêu dự án" này đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2030, hứa hẹn biến cung đường kẹt xe bậc nhất TPHCM thành hành lang di chuyển hiện đại.