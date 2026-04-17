Theo số liệu từ Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, quý 1/2026, sản lượng cất hạ cánh tại sân bay này đạt 73.827 lượt, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, lượng hành khách qua sân bay ghi nhận sự bùng nổ với hơn 12,1 triệu lượt, tăng 10,9% so với năm 2025.

Trong bối cảnh hệ thống luôn vận hành ở ngưỡng kịch trần, Cảng này vẫn duy trì thành công 100% các chỉ số an toàn theo Chương trình an toàn quốc gia (SSP) và được đánh giá là một nỗ lực vượt bậc.

Dù vậy, Cảng cũng chỉ ra những nguy cơ tiềm ẩn có thể đe dọa trực tiếp đến hoạt động bay như tàu bay lăn lố vạch dừng, vật ngoại lai (FOD) xuất hiện trên đường băng.

Nhằm giữ vững mục tiêu an toàn hàng không năm 2026, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất yêu cầu các hãng hàng không quán triệt tổ lái tuân thủ nghiêm ngặt tốc độ và chỉ dẫn của hệ thống hướng dẫn đậu tàu bay bằng hình (VDGS) nhằm triệt tiêu các sự cố tàu bay dừng sai vị trí.

Song song đó, các đơn vị phục vụ mặt đất và Tổ an toàn đường cất hạ cánh cần siết chặt kiểm soát vật ngoại lai (FOD) từ gốc bằng cách quản lý chặt chẽ công cụ, dụng cụ và nghiêm cấm sử dụng chai nước, ly nhựa không có mã quản lý trong khu bay.

Đồng thời, Cảng yêu cầu các bộ phận liên quan tăng cường hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho người già, phụ nữ và trẻ em tại khu vực thang cuốn.

Riêng Tổ an toàn đường cất hạ cánh phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội (F370, F367) và chính quyền địa phương để xử lý dứt điểm mối nguy từ chim bồ câu, vật nuôi cũng như thiết bị bay không người lái (UAV) quanh khu vực sân bay.