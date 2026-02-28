Phim Quỷ nhập tràng 2 quy tụ dàn diễn viên gồm: Quang Tuấn, Khả Như, Thanh Hiền, Doãn Quốc Đam, Vân Dung, Đào Anh Tuấn, Ngọc Hương...

Vai diễn thú vị của nghệ sĩ Thanh Hiền

Nếu Quỷ nhập tràng xoay quanh vợ chồng Như - Quang (Khả Như - Quang Tuấn), phần 2 được xem là tiền truyện khi tập trung vào câu chuyện gia tộc của Như - nơi những rạn nứt âm ỉ trong gia đình dần trở thành mảnh đất cho quỷ dữ trú ngụ.

Trở về quê cũ sau 12 năm, Minh Như vẫn bị người xung quanh hắt hủi và dị nghị chuyện "khắc chết mẹ ruột". Em gái Như là Mỹ Ngọc (Ngọc Hương) đột ngột qua đời một cách bí ẩn và kỳ dị.

Nghệ sĩ Thanh Hiền trong vai bà đồng. Ảnh: NSX

Sau đó, loạt chuyện bất thường xảy ra khiến các thành viên trong gia đình Minh Như rơi vào hoảng loạn và nghi kỵ lẫn nhau.

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện truyền thông tiết lộ nghệ sĩ Thanh Hiền vào vai bà đồng - người đứng sau đề nghị mẹ Minh Như (Lê Thúy) thực hiện giao ước với quỷ.

"Khác với hình ảnh người mẹ già hiền từ quen thuộc, vai bà đồng của cô Thanh Hiền đầy bí ẩn và mang màu sắc tâm linh đậm nét. Về sau, cũng chính nhân vật bà đồng đã hướng dẫn để gia đình Minh Như đối phó với quỷ nhập tràng", người này chia sẻ.

Dù từng thể hiện hàng trăm vai diễn trong sự nghiệp dài hơi, nhân vật bà đồng vẫn khiến nghệ sĩ Thanh Hiền thấy mới lạ, hào hứng.

Tạo hình bà đồng của Thanh Hiền dân dã, huyền bí thay vì mặc lễ phục lộng lẫy. Ảnh: NSX

Tạo hình của nhân vật cũng được chăm chút, sáng tạo theo hướng mang đậm màu sắc dân gian thay vì trang phục cầu kỳ, đạo mạo phổ biến.

Bối cảnh tiền tỷ

Phim Quỷ nhập tràng 2 được quay tại miền Tây, khai thác cảnh sắc trữ tình và yếu tố văn hóa, tín ngưỡng nơi đây.

Hai bối cảnh chính của phim là ngôi nhà cổ và xưởng vải tại làng nghề nhuộm vải Tân Châu, An Giang.

Nhiều diễn viên trong phim sinh ra ở miền Tây nên với họ, chuyến đi ghi hình giống như "trở về nhà".

Diễn viên Quang Tuấn đã dành thời gian tìm hiểu nghề dệt, được người dân địa phương hướng dẫn trực tiếp để nhập vai chân thực hơn.

Ngôi nhà cổ tiêu tốn 1 tỷ đồng trong "Quỷ nhập tràng 2". Ảnh: NSX

Nhà sản xuất cho biết phần 2 được đầu tư mạnh từ kịch bản, bối cảnh, thiết kế mỹ thuật, kỹ thuật quay đến hiệu ứng hình ảnh.

Tổng kinh phí cho bối cảnh trong phim hơn 2 tỷ đồng, riêng việc dựng ngôi nhà cổ đã tiêu tốn khoảng 1 tỷ đồng. Quá trình thi công nhà cổ hơn 1 tháng. Ngoài ra, ê-kíp còn xây thêm 1 công xưởng để ráp bối cảnh xưởng vải và hồ nhuộm khiến kinh phí sản xuất tăng gấp đôi so với phần 1.

Phía sản xuất cũng thông tin 70% trang phục được may mới, sau đó xử lý làm cũ thủ công bằng bàn chải sắt. Ê-kíp chuẩn bị tổng cộng 500–600 bộ trang phục cho hơn 10 nhân vật chính, phụ.