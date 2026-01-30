Trailer "Quỷ nhập tràng 2"

Nhà sản xuất phim Quỷ nhập tràng 2 vừa công bố dàn diễn viên gồm: Quang Tuấn, Vân Dung, Khả Như, Doãn Quốc Đam, Ngọc Hương, Lê Thúy, Đào Anh Tuấn và Phương Bình.

Video giới thiệu phim chính thức cho thấy câu chuyện xảy ra vào trước thời điểm ở phần 1. Theo đó, nhân vật Minh Như (Khả Như) trở về quê nhà sau thời gian dài tha hương, mang theo hy vọng hàn gắn gia đình.

Cô không được chào đón, thậm chí bị những người thân xem như điềm gở. Cùng lúc, ngôi nhà xảy ra loạt hiện tượng tâm linh kỳ bí.

Em gái Minh Như - Mỹ Ngọc (Ngọc Hương) liên tục cảnh báo về một nữ quỷ đang rình rập cả gia đình. Sau đó, cô qua đời một cách bí ẩn rồi đột ngột sống lại với hình hài, điệu bộ kỳ dị.

Chứng kiến chuyện xảy ra với em gái, Minh Như buộc bản thân đối mặt với nỗi sợ sâu kín nhất là sự thật đằng sau lời nguyền đang bám riết gia đình cô.

Dì Hồng (Vân Dung) hoảng sợ tột độ khi đối diện nữ quỷ.

Bên cạnh các nhân vật từng xuất hiện trong phần 1 gồm chị em Minh Như, chồng Như - Quang (Quang Tuấn), dì Hồng (Vân Dung), phim cũng hé lộ các nhân vật do Đào Anh Tuấn, Phương Bình, Doãn Quốc Đam... thủ vai. Họ đều là những mắt xích quan trọng trong câu chuyện này.

Sự xuất hiện của nghệ sĩ Vân Dung được kỳ vọng. Hai phim điện ảnh trước đó chị tham gia là Quỷ cẩu và Quỷ nhập tràng đều trùng hợp thuộc thể loại kinh dị và đạt doanh thu trăm tỷ (lần lượt là 108 tỷ và 149 tỷ đồng).

Video cũng đưa người xem đến bối cảnh quan trọng của bộ phim là một xưởng vải ở tỉnh An Giang. Đạo diễn Pom Nguyễn cùng ê-kíp đã biến làng nghề nhuộm vải truyền thống thành địa điểm tâm linh, nơi xảy ra cái chết của từng thành viên trong gia đình, họ hàng của Như.

Phim dự kiến ra rạp ngày 6/3 tới.