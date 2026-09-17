Trong Út Lan 2, Phương Nam đảm nhận vai Đen - một người đàn ông gai góc, có mối liên kết chặt chẽ với những bí ẩn vùng sông nước. Đây là dự án tiếp theo của nam diễn viên sau khi Mưa đỏ - dự án điện ảnh doanh thu hơn 700 tỷ, đưa tên tuổi anh đến gần với công chúng.

Chia sẻ với VietNamNet, Phương Nam nói 1 năm sau Mưa đỏ, điều thay đổi lớn nhất ở bản thân là sự tự tin.

Diễn viên Phương Nam.

Sau bộ phim, anh thấy thoải mái hơn khi bước vào các buổi casting, trao đổi với đạo diễn về cách làm việc cũng như những điều bản thân muốn thực hiện trong một nhân vật.

"Mưa đỏ đã giúp tôi bước được một chân ra ánh sáng, được khán giả biết đến nhiều hơn và nhận được sự tin tưởng từ các đạo diễn. Tất nhiên đi kèm đó là nỗi áp lực mà có lẽ xuất phát từ bản thân.

Tôi muốn tiếp tục lao động nghiêm túc, cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng tin của những người đã trao cơ hội và tình cảm cho mình", anh bày tỏ.

Với những bước tiến trong nghề, Phương Nam hạnh phúc vì có sự đồng hành của gia đình. Mỗi khi nhận được một giải thưởng hay có thêm một phim mới, người đầu tiên anh muốn chia sẻ niềm vui chính là vợ con.

Clip diễn viên Phương Nam chia sẻ về vợ con

Theo anh, mọi sự cố gắng trong công việc đều xuất phát từ gia đình, từ mong muốn mang đến cho vợ con một cuộc sống tốt hơn.

Phương Nam nhớ mãi câu nói của vợ: "Thành công nhanh lên để vợ con bớt khổ". Đây vốn chỉ là một câu nói đùa nhưng diễn viên xem như động lực để anh nhìn lại bản thân và cố gắng nhiều hơn.

Phương Nam nỗ lực để vợ con có cuộc sống tốt hơn.

"Tôi xúc động, nghẹn lòng vì câu nói đó của vợ. Tôi cũng suy nghĩ nhiều và biết mình phải hành động. Bình thường chỉ làm 1,2 thì giờ phải cày gấp lên nhiều lần để cuộc sống vợ con tốt hơn", anh bộc bạch.

Trong Út Lan 2, Phương Nam có nhiều cảnh bắt rắn. Diễn viên thừa nhận anh vốn cực kỳ sợ loài vật này nhưng vẫn phải trực tiếp thực hiện các phân đoạn trên phim.

Dù có chuyên gia hướng dẫn tại hiện trường, diễn viên vẫn gặp sự cố bị rắn cắn đến 2 lần ngay trong lúc luyện tập. Sau lần bị cắn đầu tiên, anh cố giữ bình tĩnh và tiếp tục thực hiện cảnh quay.

Tuy nhiên, Phương Nam tiếp tục bị rắn cắn lần thứ hai. Anh được mọi người sơ cứu và nhanh chóng đưa đến bệnh viện kiểm tra. Đoàn phim cũng tạm dừng ghi hình trong ngày để đảm bảo an toàn cho nam diễn viên.

Út Lan 2 lấy cảm hứng từ tín ngưỡng dân gian miền Tây, xoay quanh nỗi sợ "Hà Bá" và những nghi lễ hiến tế bí ẩn. Đạo diễn Trần Trọng Dần và ê-kíp chọn rừng U Minh Thượng làm bối cảnh chính - vùng đất khai hoang gắn với lịch sử người Nam Bộ.

Tạo hình của diễn viên Phương Nam trong "Út Lan 2".

Phim bắt đầu với câu chuyện một con rắn 2 đầu kỳ dị xuất hiện tại một ngôi làng ven sông cùng hàng loạt cái chết bí ẩn liên tiếp xảy ra. Từ đó, những bí mật chôn giấu lâu năm dần được hé lộ.

Ngoài nam chính Phương Nam, phim quy tụ dàn diễn viên thực lực như nghệ sĩ Kiều Oanh, NSƯT Kim Phương, Tấn Thi, Ngọc Phước... Tác phẩm chính thức công chiếu từ 25/9.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC