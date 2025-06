Mới đây, bà Nguyễn Thị Th. (công nhân tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) bất ngờ nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Đầu dây bên kia, 1 người đàn ông tự xưng là "cán bộ công an", giọng nghiêm trọng thông báo bà đang bị điều tra vì liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn lậu và ma túy.

“Họ nói tôi bị lợi dụng thông tin trên căn cước công dân. Sau đó, họ chuyển máy cho 1 người khác tự xưng là lãnh đạo cấp cao của công an, yêu cầu tôi phải chuyển ngay 500 triệu đồng để chứng minh vô tội, nếu không sẽ bị khởi tố ngay lập tức. Họ còn dặn tôi tuyệt đối không được nói với ai, nếu lộ sẽ bị bắt giam khẩn cấp”, bà Th. kể lại.

Dù biết mình không phạm tội nhưng vì hoảng loạn, bà bắt đầu tin vào câu chuyện và tính đến chuyện vay mượn. “Tôi thực sự rối trí, chân tay rụng rời. Trong đầu chỉ nghĩ phải xoay cho được 500 triệu đồng để gửi họ”, bà chia sẻ.

Khi về đến nhà, thấy vợ có biểu hiện bất thường, chồng bà đã hỏi han. Không nhận được câu trả lời rõ ràng, ông liền hỏi hàng xóm và được cảnh báo đây là một chiêu trò lừa đảo đã xuất hiện nhiều năm nay.

Những người hàng xóm nhiệt tình đã lập tức khuyên can, cung cấp thông tin cho bà Th. nhanh chóng hiểu ra sự thật. Nhờ đó, bà Th. may mắn tỉnh táo kịp thời, quay lại thách thức kẻ lừa đảo: "Nhà hết gạo rồi, các anh mau đến bắt cho tôi có cơm ăn".

Người dân không nên cài đặt phần mềm lạ, không cung cấp mã OTP, tài khoản hay mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như bà Th. Ngày 27/5, anh H. (21 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) nhận cuộc gọi từ 1 kẻ giả danh công an, cáo buộc anh liên quan đến án ma túy.

Trong cuộc gọi video, anh H. thấy 1 người mặc quân phục công an đọc "lệnh bắt giữ", yêu cầu anh chuyển tiền để “chứng minh vô tội”. Vì quá lo sợ, anh H. đã chuyển toàn bộ số tiền tích góp và vay mượn lên đến 1,1 tỷ đồng vào tài khoản của kẻ gian trước khi phát hiện bị lừa.

Bị lừa với chiêu thức tương tự, ngày 28/5, chị D. (20 tuổi, trú Hà Nội) mất hơn 400 triệu đồng; ngày 2/6, ông P. (75 tuổi, trú quận Ba Đình) đến công an trình báo sau khi bị chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng...

Trước thực trạng các vụ lừa đảo giả danh công an có xu hướng gia tăng, Công an TP Hà Nội cảnh báo: Cơ quan công an không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại để phục vụ điều tra.

Khi cần làm việc, cơ quan công an sẽ có giấy mời, giấy triệu tập chính thức đến cá nhân, hoặc liên hệ thông qua công an địa phương. Người dân không nên cài đặt phần mềm lạ, không cung cấp mã OTP, tài khoản hay mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai.

Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh, dừng cuộc gọi và báo ngay cho công an nơi gần nhất. Đồng thời, nên tuyên truyền cho người thân đặc biệt là người lớn tuổi, sinh viên và những người ít tiếp xúc với công nghệ để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tinh vi.