Tuổi Tý: Thông minh lanh lợi, tài lộc hanh thông Người tuổi Tý vốn nhanh trí, khéo léo nên càng gặp thời trong dịp cuối tháng 7 âm này. Thời điểm này, trực giác của họ đặc biệt nhạy bén, giúp nắm bắt cơ hội trong đầu tư, kinh doanh hay quyết định sự nghiệp. Ảnh: Sohu Trong khi nhiều người còn do dự, họ đã kịp thời hành động, nên khi thu hoạch, tiền bạc thu về đầy ắp. Đặc biệt, người làm trong ngành thương mại, tài chính có cơ hội ký đơn hàng lớn hoặc nhận khoản lợi nhuận bất ngờ.

Tuổi Thìn: Quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng hoa Rồng vốn là biểu tượng của quyền uy, nay lại gặp sao Tử Vi chiếu mệnh, vận thế càng thêm vượng. Người tuổi Thìn trong giai đoạn này dễ được lãnh đạo trọng dụng, thăng tiến nhanh chóng; người khởi nghiệp thì gặp đối tác mạnh mẽ, nhận thêm nguồn vốn đầu tư. Đặc biệt, quý nhân luôn xuất hiện đúng lúc để hỗ trợ, giúp mọi việc của tuổi Thìn thuận lợi bất ngờ. Ảnh: Sohu

Tuổi Ngọ: Sức bật mạnh mẽ, cơ hội dồn dập Nửa sau tháng 7 âm lịch, tuổi Ngọ như chú ngựa thoát cương, tràn đầy sức sống. Họ làm việc với tinh thần xông xáo, nhiệm vụ nào cũng vượt chỉ tiêu. Người kinh doanh đơn hàng nối tiếp, xưởng sản xuất hoạt động hết công suất vẫn không kịp đáp ứng. Ngay cả nghề phụ như viết lách, bán hàng online hay livestream cũng thu nhập tăng vọt. Tuy nhiên, càng trong vận tốt bạn càng phải giữ cái đầu tỉnh táo. Mỗi tuần bạn nên dành thời gian tĩnh tâm, suy ngẫm để giữ được thế cân bằng.