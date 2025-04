Ngày 23/4, tỉnh Đồng Nai bắt đầu triển khai lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời sáp nhập tỉnh Bình Phước và Đồng Nai.

Theo đề xuất của tỉnh, hiện nay Đồng Nai có tổng cộng 159 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp lại theo hướng tinh giản bộ máy, dự kiến sẽ giảm chỉ còn 55 đơn vị.

Một góc thành phố Biên Hòa ven sông Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Việc lấy ý kiến cử tri được thực hiện đồng bộ tại các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Cử tri được phát phiếu lấy ý kiến, đồng thời được thông tin cụ thể về nội dung sáp nhập, phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính.

Cụ thể, TP Biên Hòa với hơn 1 triệu dân, hiện có 25 phường, xã. Sau sắp xếp, thành phố đề xuất giữ lại 9 đơn vị hành chính gồm: Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Bình, Trảng Dài, Hố Nai, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước.

Đáng chú ý trong phương án sắp xếp đơn vị hành chính tại TP Biên Hòa, có việc sáp nhập 6 phường gồm Bửu Long, Quang Vinh, Trung Dũng, Thống Nhất, Hiệp Hòa và An Bình để hình thành đơn vị hành chính mới mang tên Trấn Biên. Với quy mô dân số hơn 197.000 người, Trấn Biên được xem là “siêu phường” lớn nhất tỉnh Đồng Nai sau khi sáp nhập.

Tại TP Long Khánh, số lượng đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm từ 13 xuống còn 5. Các tên gọi dự kiến giữ lại gồm Long Khánh, Bình Lộc, Hàng Gòn, Bảo Vinh, Xuân Lập.

Huyện Long Thành, nơi có dự án sân bay quốc tế Long Thành sẽ giảm từ 14 đơn vị còn 5, giữ lại các tên Long Thành, Bình An, Long Phước, Phước Thái.

Huyện Nhơn Trạch, khu vực kinh tế trọng điểm giáp TPHCM có cảng Phước An, nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 được đề xuất thành 3 đơn vị hành chính là Nhơn Trạch, Đại Phước, Phước An.

Huyện Thống Nhất rút gọn từ 10 còn 3 đơn vị: Thống Nhất, Dầu Giây, Gia Kiệm.

Huyện Trảng Bom từ 17 đơn vị còn 5: Trảng Bom, An Viễn, Bình Minh, Bàu Hàm, Hưng Thịnh.

Huyện Cẩm Mỹ đề xuất còn 5 đơn vị: Cẩm Mỹ, Sông Ray, Xuân Quế, Xuân Đông, Thừa Đức.

Huyện Xuân Lộc từ 15 xã, thị trấn còn 6 đơn vị: Xuân Lộc, Xuân Định, Xuân Phú, Xuân Thành, Xuân Bắc, Gia Ray. Trong đó, nơi được gọi là nóc nhà của Đồng Nai thuộc Xuân Lộc (mới).

Huyện Định Quán từ 14 còn 5 đơn vị hành chính: La Ngà, Định Quán, Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Hòa.

Huyện Tân Phú còn 5 đơn vị: Tà Lài, Nam Cát Tiên, Tân Phú, Phú Lâm, Đắc Lua.

Huyện Vĩnh Cửu, nơi có hồ Trị An và nhiều vùng sinh thái còn 4 đơn vị hành chính gồm: Tân Triều, Phú Lý, Trị An, Tân An.