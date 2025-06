Mới đây Quốc hội Việt Nam thảo luận, thông qua đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, với kế hoạch hợp nhất tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang, lấy tên là tỉnh An Giang, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Kiên Giang. Các nghệ sĩ Thủy Tiên, Liên Bỉnh Phát, Lâm Hùng vốn quen thuộc với khán giả với quê hương Kiên Giang nay sẽ có "quê mới" là An Giang.

Thủy Tiên - "Nữ hoàng nhạc phim" và những dấu ấn rực rỡ

Thủy Tiên sinh năm 1985 tại Rạch Giá, Kiên Giang. Số phận nghiệt ngã sớm đặt lên vai cô gái 5 tuổi gánh nặng cuộc sống khi cha mất năm 1990 vì bệnh lao phổi. Năm 2003, với quyết tâm thay đổi vận mệnh, Thủy Tiên rời quê hương lên TPHCM, trúng tuyển khoa Thanh nhạc của Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM.

Cô bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp năm 2005, hợp tác với nhạc sĩ Quốc Bảo, chọn gothic rock làm thể loại chính.

Thủy Tiên - Công Vinh.

Thủy Tiên nhanh chóng khẳng định tài năng qua các album nhạc phim tự sáng tác. Danh hiệu "Nữ hoàng nhạc phim" không phải tự nhiên có khi cô liên tiếp thành công với Giấc mơ tuyết trắng (2006), Đẹp từng centimet (2008), Ngôi nhà hạnh phúc (2009). Những ca khúc Hát vang em yêu anh, Một giờ sáng, Chợt nỗi đau trở thành hit lớn... ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Năm 2008, cô đoạt giải Ca sĩ trẻ triển vọng của Làn Sóng Xanh. Ca khúc Giấc mơ tuyết trắng được bình chọn vào top 5 ca khúc yêu thích nhất giải Mai Vàng, khẳng định vị thế trong làng nhạc Việt.

Không dừng lại ở âm nhạc, Thủy Tiên mở rộng sang điện ảnh với các vai diễn trong Nụ hôn thần chết (2008), Đẹp từng centimet (2009), Burning kisses (2010).

Cuối năm 2014, Thủy Tiên kết hôn với cựu cầu thủ Lê Công Vinh. Năm 2020, Thủy Tiên gây chấn động khi quyên góp gần 180 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng lũ lụt. Tuy nhiên, hoạt động thiện nguyện cũng khiến cô vướng lùm xùm về minh bạch tài chính.

Liên Bỉnh Phát - "Chàng thơ" màn ảnh với tài năng đa dạng

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990, tốt nghiệp ngành Việt Nam học tại Đại học Tôn Đức Thắng. Ban đầu định hướng làm hướng dẫn viên du lịch, anh chuyển sang làm MC để khắc phục điểm yếu giao tiếp rồi tìm thấy đam mê diễn xuất.

Bước ngoặt đến năm 2018 khi Liên Bỉnh Phát đảm nhận vai Dũng Thiên Lôi trong Song lang. Vai diễn không chỉ giúp anh nổi tiếng còn mang về 4 giải thưởng điện ảnh được mệnh danh "chàng thơ" màn ảnh Việt.

Năm 2019, Liên Bỉnh Phát đoạt giải Asian Stars: Up Next Awards do LHP Macao và Variety tổ chức. Trước đó, anh cũng nhận giải Gemstone Award cho Diễn viên mới xuất sắc tại LHP quốc tế Tokyo.

Liên Bỉnh Phát.

WeiBird và Liên Bỉnh Phát trong ca khúc "For a better day":

Running man Vietnam (2019, 2021) giúp Liên Bỉnh Phát tiếp cận khán giả truyền hình. Năm 2024, Liên Bỉnh Phát tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, tiếp tục khẳng định sự đa dạng trong hoạt động nghệ thuật. Anh vừa hoàn thành phim Bác sĩ tha hương tại Đài Loan (Trung Quốc), chuẩn bị cho dự án điện ảnh mới của đạo diễn Leon Lê sau 5 năm kể từ Song lang.

Lâm Hùng - "Ông vua nhạc miền Tây"

Lâm Hùng sinh năm 1977, xuất thân trong gia đình sống trên sông nước, từng có bằng Thuyền trưởng hạng 3. Trước khi theo đuổi ca hát, anh tham gia nhiều cuộc thi hát nhưng chưa thành công.

Lâm Hùng từng tâm sự anh xin mẹ 3 năm để theo đuổi ước mơ, nếu không thành công sẽ về quê. Năm 1999, được NSƯT Vũ Linh phát hiện và thu nhận, anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp từ 2002 với vai trò ca sĩ.

Lâm Hùng và bà xã Khánh Ngọc.

Lâm Hùng trở thành biểu tượng nhạc pop thập niên 2000, phát hành hơn 15 album trong gần 20 năm hoạt động. Các album Một ngày biết trước (2010), Thói đời (2016) tạo được tiếng vang.

Dự án 100 Tình khúc để đời (2017-2019) đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của anh sau thời gian tạm rút lui. Năm 2006, sau khi mẹ qua đời, Lâm Hùng từng rời xa showbiz. Sau đó, anh thành lập công ty riêng trước khi tái xuất năm 2016.

Anh kết hôn năm 2008 với bà xã Khánh Ngọc, hiện có 3 con. Ca khúc Cảm ơn tình em anh sáng tác dành tặng vợ. "Vợ con là động lực lớn nhất để tôi ổn định", Lâm Hùng thổ lộ. Hiện anh vẫn hoạt động âm nhạc, duy trì hình ảnh nghệ sĩ có gia đình hạnh phúc.