Ngày 25/6, Sở Tài chính TPHCM cho biết đã trình UBND TP phương án thu hồi và quản lý hàng trăm trụ sở, khu đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và sáp nhập. Việc xử lý toàn bộ số tài sản công này dự kiến hoàn tất trước ngày 30/6.

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính, tháng 10/2025, Sở Tài chính TPHCM đã tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch về sắp xếp, xử lý tài sản công.

Trên cơ sở rà soát các cơ sở nhà, đất để trống, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng mục đích, ngày 6/1/2026, UBND TP đã ra quyết định thu hồi tổng cộng 164 cơ sở, gồm 151 cơ sở nhà đất và 13 khu đất.

Sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TPHCM, các bộ, ngành Trung ương đã chuyển giao về thành phố 95 cơ sở nhà đất dôi dư. Sở Tài chính đã tiếp nhận và đề xuất phương án xử lý đối với 67 trong tổng số 95 địa chỉ; số còn lại đang lấy ý kiến UBND các phường, xã để giao quản lý phù hợp.

Theo Sở Tài chính, việc rà soát tổng thể quỹ nhà, đất và xây dựng phương án sử dụng cho từng địa chỉ cơ bản đã hoàn thành. Cơ quan này sẽ công bố cụ thể khi cấp có thẩm quyền thông qua.

Một trụ sở dôi dư trên địa bàn TP Thủ Đức (cũ). Ảnh: P.S

Trước khi xây dựng chính quyền hai cấp, Sở Tài chính TPHCM cùng hai tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham mưu phê duyệt phương án sắp xếp trụ sở trên nguyên tắc tận dụng tối đa cơ sở hiện có.

Đối với các cơ sở dôi dư, TPHCM ưu tiên chuyển đổi công năng thành cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, công trình công cộng. Điển hình, trụ sở cũ của UBND Quận 12, Quận Tân Phú đã chuyển đổi thành trường học. Trường hợp không thể phục vụ các mục đích này, tài sản được giao tổ chức quản lý, kinh doanh nhà để khai thác, tạo nguồn thu ngân sách.

Sở Tài chính đánh giá một số cơ sở nhà, đất đã có quyết định thu hồi, chuyển giao nhưng chưa bàn giao được do vướng hồ sơ pháp lý, ranh giới sử dụng đất, tình trạng lấn chiếm hoặc đơn vị đang sử dụng có nhu cầu giữ lại.

Việc bố trí trụ sở cho đơn vị hành chính cấp xã mới cũng chưa đồng bộ, do một số địa phương phải tiếp nhận thêm chức năng, nhân sự từ cấp huyện trong khi chưa đảm bảo tiêu chuẩn diện tích làm việc.

Việc chuyển đổi công năng sang mục đích y tế, giáo dục, văn hóa tại một số nơi cũng gặp khó do phải đảm bảo phù hợp quy hoạch, tiêu chuẩn chuyên ngành và nhu cầu thực tế. Nguyên nhân chủ yếu là khối lượng nhà, đất cần xử lý rất lớn, nhiều cơ sở có nguồn gốc lịch sử phức tạp, hồ sơ chưa hoàn chỉnh.

Để tháo gỡ, ngày 24/6, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù, trao thêm thẩm quyền cho địa phương, đơn giản hóa thủ tục nhằm sớm đưa tài sản công dôi dư vào khai thác hiệu quả.

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, việc xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư phải hoàn thành trong quý II/2026, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí. Sở Tài chính TPHCM cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ, trình UBND TP phê duyệt phương án xử lý toàn bộ quỹ nhà, đất dôi dư trước ngày 30/6, đồng thời hoàn tất hồ sơ pháp lý liên quan trước ngày 31/12.