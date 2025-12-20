Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Tài chính và UBND 168 phường, xã, đặc khu về việc phối hợp hoàn thiện báo cáo các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch đô thị, nông thôn và kiến trúc trong quá trình sắp xếp lại trụ sở dôi dư.

Sở QH-KT cho biết, qua rà soát, phần lớn các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn thành phố có thời hạn hiệu lực đến năm 2025. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều địa phương dù có nhu cầu điều chỉnh cục bộ quy hoạch để triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhưng lại gặp vướng mắc về cơ sở pháp lý do không đảm bảo thời hạn theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Để giải quyết điểm nghẽn này, Sở đang nghiên cứu để tham mưu cho UBND TPHCM xem xét gia hạn thời hạn hiệu lực của các đồ án quy hoạch phân khu, giúp các đơn vị có đủ căn cứ tiếp tục thực hiện công tác quản lý và đầu tư.

Công trình trụ sở UBND quận 12 cũ để trống sau sắp xếp chính quyền 2 cấp. Nguồn ảnh: Cổng thông tin UBND quận 12

Song song với việc điều chỉnh quy hoạch, công tác xử lý tài sản công cũng được đặc biệt chú trọng. Theo định hướng từ trước, Sở Tài chính được UBND TP giao làm đơn vị chủ trì việc rà soát và sắp xếp lại nhà đất dôi dư sau khi sáp nhập các cơ quan hành chính.

Nguyên tắc ưu tiên hàng đầu là bố trí làm trụ sở cho các cơ quan có nhu cầu, tiếp theo là ưu tiên cho các lĩnh vực phúc lợi xã hội như giáo dục, y tế và văn hóa.

Trong trường hợp các mặt bằng không phù hợp với các công năng nêu trên, thành phố sẽ tính đến phương án tổ chức bán đấu giá hoặc cho thuê theo đúng quy định để tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Để có đầy đủ nội dung tham mưu báo cáo UBND TP, Sở QH-KT đề nghị Sở Tài chính và UBND 168 phường, xã và đặc khu sớm rà soát, có ý kiến cụ thể các khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch, tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan hoặc các quy định pháp luật có liên quan và các khó khăn khác (nếu có).

Sau khi tiếp nhận ý kiến đề nghị của các đơn vị trên, Sở QH - KT sẽ tổng hợp, tham mưu UBND TP để báo cáo Bộ Xây dựng.