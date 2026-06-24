Ngày 24/6, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 323/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp về Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM (giai đoạn 1).

Theo thông báo, đây là dự án trọng điểm, cấp thiết nhằm giúp thành phố ứng phó với tình trạng ngập úng do triều cường và biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, việc dự án bị chậm tiến độ kéo dài thời gian qua đã gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Trước thực trạng này, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu UBND TPHCM cùng các đơn vị liên quan phải tập trung xử lý ngay các nút thắt. Mục tiêu là khẩn trương đưa công trình vào vận hành khai thác ngay trong năm 2026, đúng theo mốc thời gian chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ cũng như cam kết của địa phương.

Dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng của TPHCM vẫn chưa về đích sau gần 10 năm triển khai. Ảnh: Nguyễn Huế

TPHCM có đầy đủ thẩm quyền giải quyết

Đáng chú ý, về căn cứ pháp lý và cơ sở chính trị, thông báo nêu rõ ý kiến của các bộ, ngành tại cuộc họp đều khẳng định: Quy định pháp luật hiện hành và chỉ đạo từ lãnh đạo Đảng, Chính phủ đã có đủ căn cứ để xử lý các vướng mắc của dự án.

Do đó, UBND TPHCM có đầy đủ thẩm quyền giải quyết dứt điểm các vấn đề hiện nay (không thuộc về Chính phủ hay Thủ tướng).

Để khơi thông nguồn lực tài chính, phía ngân hàng BIDV cũng đã đề xuất phương án hỗ trợ vốn nhằm giúp nhà đầu tư (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam) có thêm nguồn lực hoàn thành dự án trong năm 2026, với điều kiện được thành phố giao đất.

Trên cơ sở thẩm quyền và nguồn lực sẵn có, Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND TPHCM chủ trì quyết định, chủ động thỏa thuận thống nhất với nhà đầu tư để giải quyết dứt điểm các vướng mắc. Quá trình thực hiện phải bảo đảm kịp thời, đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, thiệt hại cho nhà nước hoặc phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, BIDV... theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm chủ động phối hợp, hướng dẫn địa phương tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Chính phủ nhấn mạnh, Chủ tịch UBND TPHCM và Nhà đầu tư sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm nếu không hoàn thành dự án theo đúng thời hạn mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã giao.