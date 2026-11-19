Savvycom vừa được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2026 ở lĩnh vực Nền tảng AI, ứng dụng AI và tự động hóa thông minh.

Dấu mốc lần thứ ba góp mặt trên bản đồ năng lực công nghệ số Việt Nam

Chương trình Top 10 và Bản đồ Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam (Vietnam Top 10 Tech & Map) do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức thường niên từ năm 2014. Chương trình đánh giá, xếp hạng và vinh danh các doanh nghiệp công nghệ số tiêu biểu theo từng lĩnh vực, dựa trên năng lực và hoạt động thực tiễn. Đây cũng là hoạt động góp phần xây dựng bản đồ năng lực ngành công nghệ số Việt Nam, tăng cường kết nối doanh nghiệp với khách hàng và đối tác trong nước, quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Tuệ nhận chứng nhận trên sân khấu

Ông Tuệ Nguyễn, Giám đốc Trí Tuệ Nhân Tạo của Savvycom, chia sẻ: “Lần thứ ba được góp mặt trong Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam là một dấu mốc đáng tự hào đối với Savvycom, ghi nhận hành trình nỗ lực và phát triển của cả tập thể. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đưa hoạt động kinh doanh vươn ra thị trường quốc tế.

Chúng tôi kỳ vọng sẽ phát huy tốt hơn năng lực công nghệ của đội ngũ Việt Nam, tạo ra những giải pháp có giá trị và đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghệ nước nhà”.

Bên cạnh những ghi nhận trong lĩnh vực AI, Savvycom cũng từng được vinh danh tại nhiều giải thưởng và chương trình uy tín như Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam hai năm liên tiếp (2024 - 2025), Top 10 Fintech Việt Nam 2024, Stevie Awards Asia -Pacific 2024 và Hai năm liên tiếp được vinh danh tại AusCham Business Awards với hạng mục Nơi làm việc lý tưởng 2025 - 2026.

Ông Nguyễn Văn Tuệ trả lời phỏng vấn cảm nhận sau lễ Vinh danh

Việc được VINASA vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam 2026 là dấu mốc tiếp theo trong hành trình phát triển của Savvycom. Công ty hướng tới tiếp tục đầu tư vào năng lực AI, phát triển các giải pháp gắn với nhu cầu thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Năng lực triển khai AI chuyên sâu cho doanh nghiệp toàn cầu

Thành lập năm 2009, Savvycom có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm và cung cấp các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp. Hiện công ty đang phục vụ hơn 100 khách hàng tại trên 30 quốc gia, với mạng lưới văn phòng tại Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và Singapore.

Đội ngũ Savvycom

Những năm gần đây, kế thừa nền tảng kinh nghiệm trong tư vấn và triển khai giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp trong và ngoài nước, Savvycom từng bước mở rộng và khẳng định năng lực trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Việc kết hợp chuyên môn công nghệ, hiểu biết nghiệp vụ trong các lĩnh vực thế mạnh như tài chính ngân hàng, y tế, giáo dục và sản xuất cùng năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới giúp công ty nhanh chóng nắm bắt các công nghệ AI và cho ra đời các giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính và bảo hiểm (BFSI), AI được Savvycom ứng dụng vào các hoạt động như ngân hàng số, chăm sóc khách hàng và vận hành nghiệp vụ. Điển hình, Conversational AI được tích hợp vào nền tảng Mobile Banking và Web Banking, cho phép khách hàng tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên để tra cứu thông tin, tìm hiểu sản phẩm và nhận hướng dẫn giao dịch. Bên cạnh đó, AI còn được ứng dụng trong các quy trình eKYC, phân tích hồ sơ tín dụng, phát hiện bất thường và quản trị rủi ro.

Ngoài ra, công ty từng bước phát triển các giải pháp AI phục vụ xử lý tài liệu, phân tích hình ảnh, khai thác tri thức nội bộ và tự động hóa quy trình. Các công nghệ như Document AI, Vision AI, Generative AI và AI Agent được lựa chọn tùy theo nhu cầu nghiệp vụ, đặc thù dữ liệu và hệ thống hiện có của từng doanh nghiệp.

Năng lực của Savvycom được thể hiện qua các dự án triển khai cho doanh nghiệp tại Mỹ, Hàn Quốc và Việt Nam. Trong đó, công nghệ được ứng dụng vào những quy trình đòi hỏi khối lượng xử lý lớn, độ chính xác cao và hiểu biết chuyên môn nghiệp vụ.

Bên cạnh năng lực phát triển và triển khai giải pháp, Savvycom chú trọng xây dựng hệ sinh thái công nghệ với mạng lưới đối tác quốc tế như Microsoft, AWS, Google Cloud, Tencent Cloud, IBM, Backbase và SoftBank.

Việc hợp tác với các tập đoàn và nền tảng công nghệ toàn cầu giúp Savvycom tiếp cận những công nghệ tiên tiến, mở rộng năng lực tích hợp và linh hoạt lựa chọn nền tảng phù hợp với từng bài toán doanh nghiệp. Đây cũng là cơ sở để công ty nâng cao năng lực triển khai các giải pháp công nghệ phức tạp, đáp ứng yêu cầu về quy mô, hiệu suất và khả năng mở rộng. Song song với đó, các chứng nhận ISO 9001 và ISO/IEC 27001 thể hiện cam kết của Savvycom trong việc duy trì tiêu chuẩn quản lý chất lượng và an toàn thông tin.

Bích Đào