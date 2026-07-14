Trong bối cảnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục tăng tốc tại Việt Nam và toàn khu vực Đông Nam Á, ngành công nghệ đang chuyển dịch từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai ở quy mô lớn. Tại Việt Nam, kinh tế số hiện đóng góp hơn 18% GDP và được kỳ vọng sẽ đạt 30% vào năm 2030.

AI đang được tăng tốc triển khai tại Việt Nam. Ảnh: Medium

Đồng thời, Việt Nam cũng thuộc nhóm 5 quốc gia dẫn đầu ASEAN về mức độ sẵn sàng ứng dụng AI. Độ phủ 5G trên toàn quốc đã vượt 90%. Nền tảng cho các ứng dụng AI thời gian thực đang ngày càng rõ nét, thúc đẩy nhu cầu về các giải pháp tích hợp và năng lực chuyên môn kỹ thuật sâu hơn.

Từ các số liệu nói trên, bà Tan Aik Hoon, Chủ tịch khu vực Nam Á và Hàn Quốc của Avnet đánh giá: "Việt Nam đang bước vào một giai đoạn quan trọng trong hành trình phát triển AI, khi thị trường đang chuyển trọng tâm từ thử nghiệm sang triển khai trong thực tiễn".

Theo bà Tan Aik Hoon, Việt Nam đã có nền tảng vững chắc để mở rộng quy mô ứng dụng AI. Ưu tiên hiện nay là triển khai hiệu quả các ứng dụng AI vào thực tế, giúp các tổ chức chuyển hóa từ nền tảng sẵn có thành kết quả thực tiễn, thông qua kết hợp đổi mới công nghệ toàn cầu với năng lực kỹ thuật tại địa phương.

Khi các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á tiếp tục tăng tốc ứng dụng AI, doanh nghiệp đang chuyển trọng tâm sang việc chuyển đổi các ý tưởng mới vào ứng dụng thực tiễn, có thể mở rộng và vận hành ở quy mô sản xuất. Xu hướng này đặc biệt rõ tại Việt Nam, nơi ngành sản xuất phát triển mạnh mẽ, đóng góp khoảng một phần tư GDP quốc gia, cùng với tốc độ ứng dụng công nghệ số ngày càng gia tăng, thúc đẩy nhu cầu đầu tư hệ thống thông minh trong các lĩnh vực công nghiệp.

Theo báo cáo Avnet Insights 2026, 56% kỹ sư trên toàn cầu đã đưa các sản phẩm tích hợp AI ra thị trường, cho thấy trí tuệ nhân tạo đã và đang được tích hợp trực tiếp vào sản phẩm và môi trường công nghiệp. Tuy nhiên, nhiều thách thức cốt lõi vẫn hiện hữu trên toàn khu vực, đặc biệt ở các khía cạnh như tích hợp hệ thống, chất lượng dữ liệu và triển khai an toàn.

Những thách thức này cho thấy một sự chuyển dịch rõ nét trong ngành: rào cản lớn nhất hiện nay không còn nằm ở khả năng tiếp cận công nghệ AI, mà ở năng lực tích hợp, triển khai và mở rộng các giải pháp AI trong môi trường thực tế.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và các kết luận mới đây của Trung ương đã xác định rõ việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Với bối cảnh hiện nay, AI được xem là một trong những trụ cột quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 57, cùng với bán dẫn, dữ liệu và chuyển đổi số.

Nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đổi mới sáng tạo và ứng dụng thực tiễn, hội nghị và triển lãm Edge & Beyond Tech Day sẽ tổ chức tại Hà Nội ngày 21/7 và TPHCM ngày 24/7, kết nối các đối tác trong hệ sinh thái để thúc đẩy quá trình triển khai AI tại Việt Nam. Đây là nơi các chuyên gia, doanh nghiệp và lãnh đạo ngành cùng thảo luận về cách triển khai hiệu quả AI và các công nghệ điện toán biên trong thực tiễn.