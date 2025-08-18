Theo thông báo mới nhất của SCB, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho SCB được chấm dứt hoạt động đối với 4 phòng giao dịch tại Hà Nội, gồm:

Ba phòng giao dịch thuộc Chi nhánh SCB Cầu Giấy là Phòng giao dịch Nguyễn Thị Định (số 43 Nguyễn Thị Định, phường Yên Hoà); Phòng giao dịch Lạc Long Quân (số 113 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ) và Phòng giao dịch Mỹ Đình (số 24 - A1 đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm).

Ngoài ra là Phòng giao dịch Ngô Thì Nhậm, thuộc Chi nhánh SCB Hai Bà Trưng, địa chỉ: số 44 Ngô Thì Nhậm, phường Hai Bà Trưng.

Thời gian chấm dứt hoạt động của 4 phòng giao dịch trên là từ ngày 23/8.

SCB cho biết, mọi quyền lợi của khách hàng vẫn được đảm bảo đầy đủ tại các điểm giao dịch của ngân hàng này.

Sau thời điểm 23/8, SCB sẽ chỉ còn 50 phòng giao dịch tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, giảm mạnh 157 phòng giao dịch, tương đương 75% số lượng phòng giao dịch so với cuối năm 2022.

Chỉ riêng trong năm 2024, ngân hàng này đã chấm dứt hoạt động tới 95 điểm giao dịch.

Số lượng phòng giao dịch bị đóng cửa trong năm 2025, tính đến thời điểm này, là 18 phòng giao dịch.

Đi kèm với việc chấm dứt hoạt động của các điểm giao dịch, SCB cũng mạnh tay cắt giảm nhân sự, đồng thời thanh lý hàng loạt tài sản gồm xe ô tô chuyên dụng, máy ATM và các tài sản khác.

Cuối năm 2024, SCB cũng thông báo dừng cung cấp dịch vụ Internet Banking trên máy tính dành cho khách hàng cá nhân, bao gồm các chức năng chuyển khoản, tra cứu số dư, thanh toán hóa đơn, nộp thuế, mở và tất toán sổ tiết kiệm online.

SCB được thành lập năm 2011 trên cơ sở hợp nhất tự nguyện 3 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (TinNghiaBank).

Đến nay, SCB có vốn điều lệ 20.000 tỷ đồng. Từ cuối năm 2022 đến nay, SCB vẫn nằm trong diện kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước và đang trong quá trình tái cơ cấu.