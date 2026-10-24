Sáng 23/10, SCD Group chính thức trở thành đại lý phân phối dự án Sun Saphia Residence, tiếp tục khẳng định năng lực phân phối và mở rộng cơ hội tiếp cận dòng căn hộ mặt biển đầu tiên của Sun Group tại Đà Nẵng.

Dấu ấn phân phối qua chuỗi dự án của Sun Group

Trong nhiều năm đồng hành cùng thị trường bất động sản Đà Nẵng, SCD Group từng bước khẳng định vị thế thông qua việc phân phối hàng loạt dự án do Sun Group phát triển.

Từ các dòng sản phẩm thấp tầng đến căn hộ cao tầng gọi tên Spana Tower, FourS Tower, Symphony 5 - Sun Symphony Residence,... doanh nghiệp liên tục ghi nhận những kết quả kinh doanh nổi bật, nhiều lần nằm trong nhóm đơn vị phân phối dẫn đầu và được chủ đầu tư ghi nhận về hiệu quả truyền thông & bán hàng.

Đội ngũ SCD Group tại sự kiện Kick-off dự án Sun Saphia Residence.

Những kết quả này không chỉ phản ánh năng lực triển khai thị trường, mà còn là minh chứng cho sự tin tưởng của khách hàng đối với thương hiệu SCD Group.

Trong bối cảnh Đà Nẵng bước vào chu kỳ phát triển mới với sự trở lại mạnh mẽ của bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng và dòng sản phẩm cao cấp, SCD Group luôn tập trung cao độ, tiếp tục đồng hành cùng Sun Group đưa các dự án quy mô đến gần hơn với thị trường.

SCD Group tiếp tục đồng hành cùng Sun Property

Sự kiện Kick-off Sun Saphia Residence diễn ra sáng 23/10, quy tụ đông đảo chuyên viên kinh doanh và đối tác phân phối trên toàn quốc.

Tại chương trình, SCD Group chính thức được Sun Property trao chứng nhận và xướng tên là đại lý phân phối chính thức dự án Sun Saphia Residence, đánh dấu bước hợp tác tiếp theo giữa hai đơn vị trong chiến lược phát triển thị trường tại Đà Nẵng.

Việc trở thành đơn vị phân phối chính thức giúp SCD Group trực tiếp cung cấp thông tin dự án, bảng hàng, chính sách bán hàng và tư vấn khách hàng theo hệ thống tiêu chuẩn của chủ đầu tư. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục phát huy kinh nghiệm phân phối, mang đến những giải pháp đầu tư và an cư phù hợp với từng nhóm khách hàng trong giai đoạn mở bán.

SCD Group là Đại lý phân phối chính thức dự án Sun Saphia Residence

Sun Saphia Residence - Dòng căn hộ mặt biển đầu tiên của Sun Group tại Đà Nẵng

Sun Saphia Residence - dự án căn hộ mặt biển đầu tiên của Sun Group tại Thành phố biển Đà Nẵng, tọa lạc trên trục đường Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Nguyễn Đức Thuận, một trong những cung đường ven biển đẹp nhất của miền Trung.

Theo thông tin giới thiệu, dự án được phát triển trên quỹ đất hơn 3.720 m², gồm 01 tòa tháp, 30 tầng nổi, 02 tầng hầm với 782 căn hộ thuộc các loại hình Studio, 1PN, 1PN+ và 2PN, hướng đến nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư khai thác lưu trú.

SCD Group - đơn vị chủ lực phân phối dự án Sun Saphia Residence tại cung đường Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Nguyễn Đức Thuận

Bên cạnh lợi thế vị trí kết nối biển, trung tâm đô thị và các điểm đến du lịch, dự án còn gây chú ý với thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa Chăm Pa và vũ điệu Apsara uyển chuyển, hệ tiện ích nghỉ dưỡng nội khu cùng định hướng kiến tạo không gian sống hiện đại bên bờ biển.

Theo số liệu được công bố, trong 9 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng phục vụ gần 15,9 triệu lượt khách lưu trú, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 7,73 triệu lượt, tăng gần 29%.

Đà tăng trưởng của du lịch tạo thêm cơ sở để thị trường quan tâm đến các sản phẩm lưu trú tại những khu vực có lợi thế về cảnh quan và kết nối điểm đến. Tuy nhiên, hiệu quả khai thác căn hộ còn phụ thuộc vào nhu cầu thực tế, mức giá cho thuê, chi phí vận hành và diễn biến thị trường.

Với việc trở thành đại lý phân phối chính thức của Sun Saphia Residence, SCD Group tiếp tục mở rộng hoạt động tại phân khúc căn hộ ven biển Đà Nẵng. Sự hợp tác này cũng đặt ra yêu cầu về năng lực tư vấn, cung cấp thông tin minh bạch và hỗ trợ khách hàng đánh giá sản phẩm trên cơ sở nhu cầu, khả năng tài chính và mục tiêu sử dụng.

Theo thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 9 tháng đầu năm 2026, Đà Nẵng đã phục vụ gần 15,9 triệu lượt khách lưu trú, tăng 26,4% so với cùng kỳ 2025. Riêng khách quốc tế đạt 7,73 triệu lượt, tăng gần 29%.

Trong bối cảnh du lịch Đà Nẵng tiếp tục tăng trưởng và phân khúc căn hộ ven biển ngày càng thu hút sự quan tâm của thị trường, Sun Saphia Residence được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn phù hợp cho nhóm khách hàng tìm kiếm tài sản vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, hướng đến giá trị khai thác và tích lũy lâu dài.

(Nguồn: Sun Property)