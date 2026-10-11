Một công ty Việt Nam vừa trúng thầu một dự án trị giá khoảng 3 tỷ USD tại Qatar, cho thấy doanh nghiệp trong nước hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh ở những sân chơi lớn nếu đủ quy mô, năng lực và vị thế.

Doanh nghiệp Việt trúng thầu dự án 3 tỷ USD tại Qatar

Tại diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chiều 11/10, ông Lê Hồng Phong, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC dẫn chứng việc một doanh nghiệp ngành dầu khí vừa trúng thầu dự án quy mô lớn tại Qatar, với giá trị hợp đồng khoảng 3 tỷ USD.

Theo ông Phong, đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện bước phát triển và khả năng vươn tầm của doanh nghiệp sau hơn một thập kỷ phát triển trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao.

Ông cho rằng doanh nghiệp nhà nước (DNNN) muốn thực hiện vai trò dẫn dắt, mở đường cho các doanh nghiệp khác trước hết phải có đủ quy mô, năng lực và vị thế. Theo tinh thần Nghị quyết 79, DNNN cần tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực cốt lõi, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của quốc gia.

Đáng chú ý, các dự án quy mô lớn cũng mở ra cơ hội để sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn, tổng công ty lớn, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Các doanh nghiệp trao đổi tại tọa đàm trong khuôn khổ diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới” ngày 11/10. Ảnh: Quốc Tuấn

Ở lĩnh vực hàng tiêu dùng, ông Tan Teck Chuan Lester, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), lưu ý doanh nghiệp Việt Nam không thể chỉ cạnh tranh bằng giá mà cần chú trọng tính phù hợp của sản phẩm và thương hiệu với thị trường.

Theo ông, vươn ra toàn cầu không đơn thuần là xuất khẩu được bao nhiêu lít bia, mà quan trọng hơn là các thương hiệu mang bản sắc Việt như Bia Sài Gòn, Bia 333 có được người tiêu dùng quốc tế nhận biết, tin tưởng và lựa chọn lâu dài hay không.

Doanh nghiệp cần môi trường kinh doanh ổn định

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh “Chính phủ kiến tạo” và “Doanh nhân tiên phong” là hai điều kiện phải đồng thời có nếu muốn tạo ra một giai đoạn tăng trưởng mới.

Theo ông Hùng, Nhà nước có thể mở ra không gian phát triển bằng thể chế tốt hơn, nhưng doanh nghiệp phải biến không gian đó thành đầu tư, sản xuất, sản phẩm, việc làm và giá trị mới.

Ngược lại, doanh nghiệp dù có ý tưởng, vốn và khát vọng nhưng nếu môi trường kinh doanh thiếu ổn định, thủ tục kéo dài, nguồn lực bị ách tắc thì cũng khó biến khát vọng thành dự án.

“Giữa kiến tạo của Nhà nước và tiên phong của doanh nghiệp phải có một điểm gặp nhau, đó là kết quả phát triển thực chất”, ông Hùng nói.

Đánh giá về những thay đổi thời gian qua, Chủ tịch VCCI cho biết tốc độ đổi mới chính sách diễn ra mạnh mẽ. Nhiều nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị được ban hành; nhiều luật và cơ chế mới được Quốc hội, Chính phủ khẩn trương xây dựng, triển khai. Bộ máy chính quyền được sắp xếp lại, phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh, nhiều thủ tục hành chính được đơn giản hóa.

Tại một số địa phương, thời gian thực hiện thủ tục đầu tư được rút ngắn, mô hình “luồng xanh” được triển khai, quy trình tại cửa khẩu được số hóa và cải cách, giúp giảm thời gian thông quan.

Những thay đổi này trực tiếp giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng tốc độ quay vòng vốn và nâng cao sức cạnh tranh.

Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng chính sách tốt chưa tự động tạo ra kết quả tốt. Khoảng cách từ chủ trương đến thực thi vẫn còn. Cùng một quy định, doanh nghiệp ở hai địa phương có thể có trải nghiệm rất khác nhau. Nơi triển khai quyết liệt giúp doanh nghiệp nhanh chóng hưởng lợi, trong khi nơi thực hiện chậm có thể khiến cơ hội kinh doanh bị bỏ lỡ.

“Nếu giai đoạn trước chúng ta nói nhiều về đột phá thể chế, thì giai đoạn tới phải nói mạnh hơn về đột phá thực thi”, ông nói.

Theo Chủ tịch VCCI, một quy định thay đổi nhưng doanh nghiệp không có đủ thời gian thích ứng cũng tạo ra chi phí. Hai văn bản thiếu thống nhất cũng tạo ra chi phí. Tương tự, một thủ tục không quy định rõ thời hạn giải quyết hoặc một quyết định đầu tư phải chờ đợi quá lâu đều có thể khiến doanh nghiệp mất cơ hội thị trường.

“Điều doanh nghiệp cần hơn là tính ổn định, nhất quán và khả năng dự báo của môi trường kinh doanh”, ông Hùng nêu ý kiến.