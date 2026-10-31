Thông qua phim doanh nghiệp mới “SCG Future Express”, Tập đoàn SCG truyền tải tầm nhìn trở thành “Đối tác Chiến lược ASEAN”, kết nối con người, doanh nghiệp và cơ hội toàn cầu, hướng tới phát triển xã hội carbon thấp.

Hình tượng “Thuyền trưởng Nhí” đại diện cho tinh thần dẫn dắt của SCG.

Chuyến tàu “SCG Future Express” thể hiện khát vọng đồng kiến tạo tương lai ASEAN và mở ra những cơ hội phát triển mới.

“SCG Future Express” đi qua một thành phố carbon thấp với năng lượng sạch, công trình xanh, giải pháp nhà ở thân thiện với môi trường và bao bì bền vững. Đây cũng là những định hướng SCG đang từng bước đưa vào hoạt động thực tế tại các thị trường, trong đó có Việt Nam.

Điểm dừng tổ hợp Hóa Dầu Long Sơn (LSP) cho thấy hành trình phát triển lâu dài của SCG tại Việt Nam - thị trường được tập đoàn xem là “ngôi nhà thứ hai”, nơi SCG tiếp tục đồng hành cùng các mục tiêu phát triển quốc gia và hướng tới Net Zero 2050.

Tại Việt Nam, SCG trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp SME với chuyên gia và các tổ chức uy tín, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và nâng cao năng lực phát triển bền vững.

Đoàn tàu SCG Future Express tiếp tục hành trình cùng với lời kêu gọi chung tay kiến tạo tương lai ASEAN. Với hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, SCG tiếp tục thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn và phát triển bao trùm, đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình hướng tới tăng trưởng bền vững.

Phương Dung