Ngày 29/10/2026 tại Tây Ninh, SCG tổ chức chương trình ESG Company Tour 2026 tại Nhà máy Nhựa Bình Minh. Nằm trong khuôn khổ sáng kiến Go Together, sự kiện mang đến cơ hội để doanh nghiệp SME trao đổi về tự động hóa và các giải pháp tài chính xanh.

Nhà máy Nhựa Bình Minh - Điểm đến tiếp theo của ESG Company Tour 2026

Tự động hóa ngày càng được doanh nghiệp sản xuất chú trọng nhằm nâng cao năng suất, tối ưu chi phí và phát triển bền vững. Tuy nhiên, hạn chế về vốn và năng lực triển khai khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) gặp khó khăn trong việc lựa chọn giải pháp đầu tư và tiếp cận tài chính xanh.

Ông Niwat Athiwattananont, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh kiêm Phó Chủ tịch SCG Việt Nam, chia sẻ: “Khối SME chính là động lực tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Khi các SME phát triển vững mạnh, chuỗi cung ứng và các ngành công nghiệp sẽ gia tăng năng lực cạnh tranh và Việt Nam sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Đó chính là tinh thần cốt lõi của Go Together”.

Ông Niwat Athiwattananont chia sẻ về ý nghĩa của Go Together

Trong bối cảnh đó, Nhà máy Nhựa Bình Minh - thành viên của SCG - đã trở thành điểm đến tiếp theo của ESG Company Tour 2026, mang đến mô hình tham khảo về ứng dụng công nghệ và phát triển bền vững.

Với định hướng phát triển theo mô hình 4P (Process, Productivity, People, và Product), Nhựa Bình Minh đã từng bước hiện đại hóa sản xuất thông qua ứng dụng các giải pháp tự động hóa và công nghệ số: triển khai hệ thống cấp liệu, phối trộn tự động, ứng dụng robot trong công đoạn lấy, cắt sản phẩm và lắp ráp van PVC, đồng thời tích hợp AI, IoT và dữ liệu thời gian thực…

Các doanh nghiệp tham quan Nhà máy Nhựa Bình Minh, tìm hiểu các giải pháp tự động hóa và tối ưu hiệu quả sản xuất

Bên cạnh đó, phiên thảo luận “ESG 2026: Tự động hóa - Hiệu quả - Tài chính xanh” tập trung vào cách lựa chọn giải pháp tự động hóa, đánh giá hiệu quả đầu tư và tiếp cận nguồn vốn xanh.

Theo đại diện Nhựa Bình Minh, doanh nghiệp ưu tiên xác định điểm nghẽn, cải tiến quy trình trước khi tự động hóa, đồng thời đánh giá hiệu quả đầu tư dựa trên chi phí, thời gian hoàn vốn và lợi ích lâu dài trong vận hành. Các diễn giả cũng chia sẻ điều kiện tiếp cận nguồn vốn xanh, giúp SME xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp.

Phiên thảo luận mang đến góc nhìn thực tiễn về hiệu quả đầu tư và khả năng tiếp cận tài chính xanh cho SME

Nối dài hành trình Go Together - đồng hành cùng SME chuyển đổi xanh

Trước đó, vào tháng 8/2026, ESG Company Tour đầu tiên tại nhà máy Prime Tiền Phong đã tạo cơ hội cho người tham gia tìm hiểu mô hình phát triển bền vững dựa trên ba trụ cột Sản xuất xanh, Sản phẩm xanh và Không gian xanh của Prime Group.

Với sáng kiến Go Together, SCG tái khẳng định cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp SME tại Việt Nam, mang đến những hiểu biết thực tế, sự tham vấn chuyên gia và các giải pháp hữu ích.

Nhờ kết nối mục tiêu ESG với thực tiễn vận hành sản xuất, SCG góp phần thúc đẩy tiến trình hướng tới Net Zero 2050 của Việt Nam bằng đổi mới công nghệ, tiết kiệm tài nguyên và xây dựng chuỗi giá trị bền vững.

SCG là một trong những tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á. Tại Việt Nam, SCG bắt đầu hoạt động từ năm 1992 và hiện có 28 công ty với hơn 15.000 nhân viên trên toàn quốc. Thông qua các giải pháp đổi mới và phát triển bền vững trong lĩnh vực xi măng - vật liệu xây dựng, smart living, hóa dầu, bao bì và logistics, SCG luôn cam kết đồng hành cùng các mục tiêu phát triển quốc gia và các mục tiêu hướng tới Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam. Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh được thành lập năm 1977, là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Hiện nay, công ty sở hữu 3 nhà máy sản xuất hiện đại đặt tại TP.HCM, Tây Ninh và Hưng Yên, chuyên cung cấp các loại ống, phụ tùng ống nhựa đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Phương Dung