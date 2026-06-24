Hành trình tuyên phong Chân phước

Phong thánh là một hình thức sinh hoạt tôn giáo đặc biệt của Giáo hội Công giáo. Về trình tự phong thánh: Phải có người đứng đơn xin phong thánh cho người được phong.

Người đứng đơn có thể là một cá nhân, một tập thể giáo dân, một dòng tu, hoặc một Giám mục hay Hội đồng Giám mục địa phương nơi có người được đề nghị phong làm thánh.

Hồ sơ của người được phong gửi về Bộ Phong thánh của Toà thánh Vatican nghiên cứu, nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào bên đứng đơn cung cấp những tài liệu, chứng cứ để minh chứng là những người đó được phong thánh.

Nhà thờ Giáo xứ Tắc Sậy, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau - nơi sẽ diễn ra lễ tuyên phong Chân phước cho Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Ảnh: Tào Đạt

Những người được phong thánh thường là trải qua 4 bậc sau:

(1) Bậc tôi tớ của Chúa: Là những người được ghi vào danh sách những người được nghiên cứu để phong thánh;

(2) Bậc đáng kính: Là những người được Vatican suy tôn và được ghi vào sổ những bậc đáng kính. Những người được phong Bậc đáng kính chưa được kể là thánh vì chưa được tôn vinh nơi công cộng;

(3) Bậc Chân phước hay còn gọi là Á thánh (trường hợp Linh mục Trương Bửu Diệp): Chân phước được suy tôn nơi công cộng, nhưng chỉ ở một địa phương hay trong một khuôn viên nhất định;

(4) Bậc Hiển thánh: Đây là bậc cao nhất, cũng là bước cuối cùng của việc phong thánh. Bậc Hiển thánh chính thức được ghi tên trong danh sách những vị thánh của Giáo hội toàn cầu và được tôn vinh trong Giáo hội Công giáo khắp thế giới.

Với chủ trương quan tâm đến nhu cầu tôn giáo chính đáng của đồng bào Công giáo, ngay từ năm 1988, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tạo điều kiện cho Giáo hội tổ chức lễ tạ ơn các thánh, rước tượng, xây dựng đền thánh, ghi vào lịch Công giáo.

Đến nay đã gần 40 năm, cơ bản Giáo hội vẫn thực hiện theo tinh thần quy định trên của Nhà nước, các hoạt động liên quan đến vấn đề này diễn ra thuần tuý tôn giáo, theo quy định pháp luật

Theo thông tin từ giáo phận Cần Thơ tại cuốn sách “Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (1897 - 1946) Cuộc đời - Nhân cách - Sự nghiệp - Cái chết và ý nghĩa cho ngày nay”, do Nhà xuất bản Đồng Nai phát hành, Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sinh ngày 01/01/1897 tại giáo xứ Cồn Phước, nay thuộc tỉnh An Giang, thụ phong Linh mục năm 1924.

Từ năm 1924-1927, ông là phó xứ hoạt động mục vụ tại Campuchia; từ năm 1928-1929 dạy học tại Tiểu chủng viện Cù Lao Giang (tỉnh An Giang); từ tháng 3/1930 - 3/1946 làm chính xứ giáo xứ Tắc Sậy (xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau).

Tượng Linh mục Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp. Ảnh: Giáo phận Cần Thơ

Ông qua đời ngày 12/03/1946, do bị sát hại bởi hai lính đào ngũ Nhật Bản. Cuộc điều tra của giáo phận Cần Thơ đã kết luận “cái chết của Linh mục Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp không liên quan đến “Việt Minh” hay “Đảng Cộng sản Đông Dương” và Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Ngày 03/12/2025, Tòa thánh Vatican chính thức chấp thuận tổ chức nghi thức tuyên phong Chân phước cho Linh mục Trương Bửu Diệp.

Tạo điều kiện để sự kiện tôn giáo diễn ra trang nghiêm, đúng pháp luật

Trên cơ sở đề nghị của Toà Giám mục Cần Thơ, UBND tỉnh Cà Mau căn cứ Điều 46, Luật tín ngưỡng, tôn giáo quy định về cuộc lễ, giảng đạo ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp, chấp thuận cho giáo phận Cần Thơ tổ chức lễ phong Chân phước cho Linh mục Trương Bửu Diệp.

Sự kiện sẽ diễn ra vào sáng 02/7/2026, tại khu đất đối diện Giáo xứ Tắc Sậy như đề nghị của Toà Giám mục Cần Thơ.

Để Thánh lễ diễn ra tốt đẹp, chính quyền các cấp đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Tòa Giám mục Cần Thơ, giáo xứ Tắc Sậy tổ chức thánh lễ và đón chức sắc Công giáo của Tòa thánh Vatican và một số quốc gia tham dự thánh lễ, hoạt động tôn giáo.

UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các ngành chức năng đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, đảm bảo điện nước, y tế, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ…. thể hiện chính sách tự do tôn giáo, sự quan tâm tới các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Giáo hội Công giáo theo quy định của pháp luật.

Trong dịp này, Hồng y Luis Antonio Tagle sẽ tới chào thăm Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tại trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Chuyến thăm và hoạt động tôn giáo của Hồng y và chào thăm Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng là chuyến thăm lần thứ tư của Bộ trưởng Bộ Truyền giáo Tòa thánh Vatican đến Việt Nam kể từ năm 2005.